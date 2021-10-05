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女賊「亮搞玩」又犯案！4件竊案都拍到她　影像太模糊躲過3案

▲▼蕭女（右）因涉及竊盜案遭逮，被查出為了1萬元將名字改成「亮搞玩」。（圖／翻攝Facebook亮搞玩）

▲慣竊蕭女缺錢改名「亮搞玩」拿獎金後，持續在大台北地區商家偷錢已遭收押。（資料照／翻攝FB亮搞玩）

記者劉昌松／台北報導

台北1名女慣竊，年初為了1萬元獎金改名「蕭亮搞丸」後，持續在大台北地區四處行竊，由於女賊出沒罕見，雙北出現類似案件，警方就開始調閱沿路監視器，從衣著判斷蕭女共涉4案，辦案人員訊問時，還不好意思直呼名諱，只敢叫「蕭小姐」，最後其中3案面目模糊，僅1件麵店失竊5900元案，拍到清晰眉宇，台北地檢署5日依竊盜罪起訴蕭女。

染了1頭金髮的蕭姓女子現年40歲，目前已因多次竊盜遭收押，去年她在台北市南港運動中心偷民眾信用卡盜刷，被通緝逮捕歸案時，警員翻看身分證已經改名「蕭亮搞丸」，才知道蕭女缺錢缺太大，因為有YouTuber趕搭「壽司郎」改名「鮭魚」風潮，提供身分證名字「亮搞玩」1萬元獎金，蕭女直接改名領獎。

▲▼ 蕭亮搞玩 。圖／翻攝Facebook亮搞玩）

▲蕭女為獎金改名時正被檢警通緝，所以領獎影片只有她被打馬賽克。（資料照／翻攝Facebook亮搞玩）

據了解，蕭女對自己的新名字諧音如同男性生殖器毫不在乎，目前也沒有想再改名，有人叫她，她也神色自若地回應，反而是不少男性辦案人員實在不好意思，始終叫她「蕭小姐」、「蕭女士」，由於大台北地區出沒的女姓慣竊不多，所以當蕭亮搞丸涉及多起竊盜遭起訴後，警方一遇到女賊案就會先找蕭女詢問，蕭女也大多直言不諱地坦承犯行。

日前蕭女被警方移送4件竊案，但其中只有6月28日，她涉嫌在西門町1間麵店打烊後，從沒關好的門口探頭張望，隨後進入偷走零錢箱5900元，被頭上逾1公尺高的監視器拍下清楚的眉宇，證據確鑿遭起訴。

另外在1月15日，忠孝東路三段217巷屈臣氏餐廳，遭人爬窗偷走3萬多元；2月2日新店北新路上的屈臣氏七張店，被偷走價值8百元維他命；以及7月18日，捷運公館站1間日系服飾店的員工遺留薪水1萬810元遭竊等3案，雖然警方根據行竊女賊穿著，調閱沿路監視器，鎖定蕭女犯案，但因為行竊時的關鍵畫面只拍到背影，或是影像模糊，無法辨識長相，而蕭女在看到監視畫面後，也改口否認犯行，檢察官以罪嫌不足等理由處分不起訴。

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