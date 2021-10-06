徐巧芯傳不滿人事布局退群組　朱立倫：她手機不好我送她好了

▲朱立倫率中常委、中央黨部主管於國父紀念館向總理銅像獻花致敬。（圖／國民黨文傳會提供）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席朱立倫日前公布黨務人事安排，子弟兵台北市議員徐巧芯突然退出黨內政論群組，被黨內人士推測是不滿人事佈局。對此，朱立倫6日受訪時被問到有無和徐巧芯聯絡，朱說，自己人隨時都可以Line，「但她電話如果不太好的話，我送她一支新的手機好了。」

徐巧芯無預警退出黨內政論群組，被解讀是不滿人事布局。徐巧芯低調回應，最近手機LINE怪怪的，會考慮換一台手機，相信新的人事安排對未來黨務會很有幫助。

朱立倫6日上午赴國父紀念館率中常委和黨務主管向總理孫中山銅像獻花致敬，被問到與徐巧芯聯絡了嗎？朱立倫說，自己人隨時都可以Line，「但她電話如果不太好的話，我送她一支新的手機好了。」他表示，每位同志都是黨的一份子，國民黨是多元家庭，希望大家一起共同為黨打拚。

針對台灣民意基金會發布最新民調，民眾對政黨的感情溫度，國民黨落後民眾黨。朱立倫回應，國民黨前一段時間是最低迷時候，但不會灰心喪志，會重新出發，「從上禮拜開始，我們全黨就已經團結在一起，我們具有戰鬥精神，一切站在民意這方，為民眾監督無能、鴨霸的執政黨，相信很快地就能獲得民眾的認同。」