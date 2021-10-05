已故菲律賓獨裁者之子「小馬可仕」　宣布競選總統

▲已故的菲律賓獨裁者費迪南德·馬可仕 （Ferdinand Marcos）之子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

已故的菲律賓獨裁者費迪南德·馬可仕 （Ferdinand Marcos）之子小馬可仕（ Ferdinand Marcos Jr ）5日宣布，將會參加明年的總統大選，終結了幾個月來外界對於他的政治野心的猜測，小馬可仕也成為第四位宣布參選菲律賓總統的候選人。

根據《路透社》報導，小馬可仕一直是總統或副總統的潛在人選，自他父親 1986 年被推翻後於 1991 年從流亡中回歸以來一直參與政治。

今年64歲的小馬可仕在社群媒體上發文表示，「與我一起參與這項最崇高的事業，我們將成功。我們將一起再次崛起。」（ Join me in this noblest of causes and we will succeed. Together, we will rise again ）

小馬可仕曾經擔任過省長，眾議員、參議員等職務，2016年時競選副總統，但是最後在法院裁定下敗選，他的妹妹是眾議員，他的媽媽伊美黛（Imelda）是前眾議員。

▲菲律賓傳奇拳王帕奎奧也宣布參選總統。（圖／路透）



馬尼拉市長杜馬戈索（Francisco Domagoso）於4日登記參選總統，緊接在退休的拳擊偶像帕奎奧（Manny Pacquiao） 之後，前警察總長與參議員賴克遜 （Panfilo Lacson） 也打算參加競選，以接替根據憲法不得連任的現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。