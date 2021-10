已故菲律賓獨裁者之子「小馬可仕」　宣布競選總統

▲已故的菲律賓獨裁者費迪南德·馬可仕 (Ferdinand Marcos)之子小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr)。(圖/路透)



記者林彥臣/綜合報導

已故的菲律賓獨裁者費迪南德·馬可仕 (Ferdinand Marcos)之子小馬可仕( Ferdinand Marcos Jr )5日宣布,將會參加明年的總統大選,終結了幾個月來外界對於他的政治野心的猜測,小馬可仕也成為第四位宣布參選菲律賓總統的候選人。

根據《路透社》報導,小馬可仕一直是總統或副總統的潛在人選,自他父親 1986 年被推翻後於 1991 年從流亡中回歸以來一直參與政治。

今年64歲的小馬可仕在社群媒體上發文表示,「與我一起參與這項最崇高的事業,我們將成功。我們將一起再次崛起。」( Join me in this noblest of causes and we will succeed. Together, we will rise again )

小馬可仕曾經擔任過省長,眾議員、參議員等職務,2016年時競選副總統,但是最後在法院裁定下敗選,他的妹妹是眾議員,他的媽媽伊美黛(Imelda)是前眾議員。

▲菲律賓傳奇拳王帕奎奧也宣布參選總統。(圖/路透)



馬尼拉市長杜馬戈索(Francisco Domagoso)於4日登記參選總統,緊接在退休的拳擊偶像帕奎奧(Manny Pacquiao) 之後,前警察總長與參議員賴克遜 (Panfilo Lacson) 也打算參加競選,以接替根據憲法不得連任的現任總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)。