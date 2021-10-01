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崑山科大辦「校安暨犯罪預防宣導」　降低校安危機

▲崑山科技大學為了讓離鄉背井求學的外籍生有著安全、安心的就學環境，攜手台南市警局共同舉辦「校園安全暨犯罪預防宣導」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學為了讓離鄉背井求學的外籍生有著安全、安心的就學環境，攜手台南市警局共同舉辦「校園安全暨犯罪預防宣導」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑑於去年發生外籍女學生命案，造成社會譁然，崑山科技大學為了讓離鄉背井求學的外籍生有著安全、安心的就學環境，攜手台南市警局共同舉辦「校園安全暨犯罪預防宣導」活動，宣導犯罪預防、反毒教育及防身術教學，台南市長黃偉哲、台南市警局長方仰寧及多名議員等到場參與。

▲崑山科技大學為了讓離鄉背井求學的外籍生有著安全、安心的就學環境，攜手台南市警局共同舉辦「校園安全暨犯罪預防宣導」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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崑山科大致力以培養學生校園安全素養，強化個人自我防護知能，確保校園安全，同時也特別照顧住宿、生活、求學幾乎都在校園生活圈的外籍生。因此，崑大學務處校安中心目前安排9位校安人員維護校園安全，每日24小時皆由校安教官輪值處理學生緊急事務，校內目前計有8支SOS戶外緊求救座、17支AED自動心臟電擊器、各式警監視系統700餘支、校外亦增設170盞路燈，全校各棟大樓皆有完備的消防設備，並定期辦理各項校園安全與交通安全宣導活動，培養師生安全維護觀念。

黃偉哲市長表示，崑山科大校地遼闊，周遭多處窄巷，校園安全更需要與警方攜手來做全方位的防護，也歡迎各界能夠提供寶貴意見，共同研議相關校安政策。此次崑大與臺南市政府警察局共同舉辦「校園安全暨犯罪預防宣導」，由市政府警察局外事科及婦幼警察隊專業人員親自向該校外籍生與新南向專班學生，宣導犯罪預防、反毒教育及防身術教學，期能將正確觀念傳達給每位學生，讓校安危機不再發生。

▲崑山科技大學為了讓離鄉背井求學的外籍生有著安全、安心的就學環境，攜手台南市警局共同舉辦「校園安全暨犯罪預防宣導」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

崑大行政副校長鐘俊顏表示，該校有500多位外籍生，除了東南亞國家外，亦有來自宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉、貝里斯、日本、韓國、馬來西亞等30多位國家的學生來就讀，校內聘有8位諮商心理師及社工師。為了強化校園軟硬體設施安全，該校去年申請「109年度教育部補助大專校院安全設備補助」，加上自籌款，近600萬經費建置戶外緊急求救設備、頂樓警示系統及崑山湖東側防墜圍籬，在今年底前還會完成宿舍區高清監視設備及崑山湖步道監視器等，建置高空防護網，確保校園安全。

▲崑山科技大學為了讓離鄉背井求學的外籍生有著安全、安心的就學環境，攜手台南市警局共同舉辦「校園安全暨犯罪預防宣導」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

該次活動出席人士除市長黃偉哲、市警局長方仰寧，還有永康分局局長呂世明、外事科科長王智勇、中華媒體傳播文創協會理事長賴美玉、台灣新住民人權展望協會理事長張晉祥及多名議員，各界人士皆重視學生校園安全，崑山科大也以高規格設備，致力保障學生的校園生活。
 

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