全台唯一「媽祖意象火車站」　台鐵白沙屯站打卡拍照新熱點

▲白沙屯火車站，5日舉行揭幕啟用典禮，車站門面有大型媽祖婆九珠垂簾意象，側面及月台都陳設Q版媽祖、千里眼和順風耳公仔。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯火車站，是媽祖信眾往來拱天宮的重要交通樞紐，縣政府接受台灣鐵路管理局委託執行的「站體意象改善工程」，5日舉行揭幕啟用典禮，車站門面有大型媽祖婆九珠垂簾意象，側面及月台都陳設Q版媽祖、千里眼和順風耳公仔，與拱天宮媽祖兩相輝映，醒目吸睛的意象，不僅成為海線新地標，也是拍照打卡最夯的新景點。

縣府文觀局長林彥甫指出，台鐵局斥資1000萬元經費，委由縣府執行白沙屯火車站站體意象改善工程，2單位在初期規畫階段，即與拱天宮管理委員會達成共識，要將媽祖元素融入整體設計。意象改造內容，包括九珠垂簾和Q版媽祖公仔，戴台鐵帽子的千里眼與順風耳。

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另外，台鐵也將站體外牆拉皮、車站字體更新並改善美化夜間照明；天橋與月台也同步進行環境改善，設有「勇」字造型燈箱30組，電梯井也有「勇」的意象，電梯門口有媽祖全彩海報，月台有另一組Q版公仔，候車亭的台鐵LOGO及夜間照明美化等。

縣長徐耀昌表示，明年將是海線鐵路通車屆滿100周年，白沙屯火車站是全台唯一融入媽祖意象的車站，改善工程順利揭幕啟用，未來再有EMU900型列車停經海線各站，雙喜臨門，可說是慶祝海線鐵路通車百年最美好的前奏，對海線地區的觀光休閒將有莫大助益。

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