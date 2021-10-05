　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵搭手扶梯遭人轉身推下　家屬曝傷勢照「半邊背變紅」

記者黃翊婷／綜合報導

屏東縣高樹鄉超商女店員遭挖眼，震驚社會各界。高雄劉先生5日在臉書PO文表示，4日早上7時許岳父、岳母在台鐵新左營站搭乘手扶梯，準備出站，卻遭前方男子「轉身走下來推擠」，兩人當場跌下手扶梯，導致背部大面積擦傷、手部骨裂，讓家人超級心疼。

▲▼高雄,重劃區,新左營站,高鐵,建台水泥。（圖／記者陳建宇攝）

▲劉先生的岳父、岳母在台鐵新左營站遭陌生男子推下手扶梯。（資料照／記者陳建宇攝）

「不要以為事情不會發生在你身上，就像屏東挖眼案一樣。」劉先生提到，岳父、岳母4日上午7時許從台鐵新左營站（站前一街出口）搭乘手扶梯準備離開，前方一名男子突然轉身向後退了兩個階梯，並出手推了岳父一下，當時老人家心中還在納悶男子的行為，等到反應過來時，已經和岳母一起雙雙跌下手扶梯，更誇張的是，台鐵站務人員還冷處理，「兩人跌下後呼喊，無人幫忙。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉先生接著提到，過了一段時間台鐵人員才將岳父、岳母帶到醫務室擦藥，卻沒有通知鐵路警察處理，接著就把人帶回事發現場，留下一句「我們只能幫到這樣」便不管了；岳父、岳母驚魂未定，在原地等到小姨子到場才報警，分區警員問說「台鐵不是有警察，怎麼沒處理」，這才有人幫忙聯絡台鐵警察前來，結果做完筆錄、看完監視器，警方就好像沒事了一樣，放任受傷的老人家自行就醫。

台鐵左營新站搭手扶梯被推。（圖／劉先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▼▲岳父背部大面積擦傷（上圖），岳母身體有部分擦傷、手部骨裂。（圖／劉先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

台鐵左營新站搭手扶梯被推。（圖／劉先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

劉先生在文中附上岳父、岳母的傷勢照片，他表示，兩位老人家都80多歲了，被弄得全身是傷，岳父背部大面積擦傷，岳母手部骨裂，身上也有一些擦傷，在榮總治療到深夜11點多才處理好，事後回想，決定在網路上公開這件事，希望大家多加注意自身安全，「因為沒處理，可能還會有下一個受害者。」

其他網友看完原PO的描述，也紛紛留言表示太扯，「可惡」、「唉，祝兩位老人家早日康復」、「有夠誇張的」、「怎麼這麼可怕啊」、「天啊！好可怕」、「真的是無妄之災，出門在外隨時都要提高警覺，小心壞人在身邊」。

至於究竟是誰將劉先生的岳父、岳母推下手扶梯，事發過程、原因以及站務人員是否有處理疏失等等，還有待進一步釐清。

►網推必住！花蓮瑞穗天合酒店激殺2.8折

ET快訊
中和死亡車禍！　女開車左轉騎士撞擊慘死
羅一鈞雙十領唱國歌！　陳時中承諾：降級後記者會上再唱
脫口罩範圍有望放寬！　陳時中曝下一波規劃
莫德納這2天快來了！　優先接種對象曝
高鐵擬「鬆綁自由座」　陳時中：不能賣站票
5千捐血人「血清抗體監測計畫」　10／18前可致電退出
快訊／連續6天本土+0！今新增7境外移入
LIVE／第十輪疫苗預約施打下午截止　陳時中最新說明
被挖眼女店員最新狀況　2次手術仍有失明風險
館長力挺陳柏惟　民調內幕曝光
派出所長遭砍傷勢曝！頭部剖開20cm血口　生魚片刀成兇器

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

她批口罩鬆綁「標準難以理解」！陳時中：路上不會嘴巴一直開開

孕婦約第2劑莫德納變「已打高端」　陳時中坦言有一批出錯

新北加倍券適用範圍再擴大　數位支付免抽獎直接享10%回饋

「國民女婿」將領唱國歌！陳時中承諾：降級時羅一鈞在記者會上唱

「河濱慢跑脫口罩」有望！陳時中：是下一波考慮重點

八大行業仍關閉！業者號召明街頭抗議　陳時中曝2條件：也希望盡快

雙北批「開放KTV沒先討論」來不及復業　陳時中：時間到了該開就要開

莫德納快來了！ 陳時中鬆口：「這兩天就會和大家報告」

邀請神明去看戲　台南土城正統鹿耳門聖母廟「出巡大媽」5聖筊允杯

增7例境外移入「3人突破性感染」　接種疫苗廠牌曝光

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

綜藝人走光掀熱議！黃子佼挺身抱不平　冤吐金鐘實況…藍祖蔚改口：理解煎敖

800萬保時捷保固期過漏油　車主回原廠狂譙「X你娘」17次

申敏兒要祕戀！甜完下一秒就翻臉　金宣虎狂挨揍..流鼻血懷疑人生

騎車撞牙叉2男爆頭斷頸慘死　目擊噴磨50米驚喊：皮肉還黏地上

萌弟學唱《我很好騙》還心酸改版 意外引出天籟爸爸合唱...網讚翻

她批口罩鬆綁「標準難以理解」！陳時中：路上不會嘴巴一直開開

孕婦約第2劑莫德納變「已打高端」　陳時中坦言有一批出錯

新北加倍券適用範圍再擴大　數位支付免抽獎直接享10%回饋

「國民女婿」將領唱國歌！陳時中承諾：降級時羅一鈞在記者會上唱

「河濱慢跑脫口罩」有望！陳時中：是下一波考慮重點

八大行業仍關閉！業者號召明街頭抗議　陳時中曝2條件：也希望盡快

雙北批「開放KTV沒先討論」來不及復業　陳時中：時間到了該開就要開

莫德納快來了！ 陳時中鬆口：「這兩天就會和大家報告」

邀請神明去看戲　台南土城正統鹿耳門聖母廟「出巡大媽」5聖筊允杯

增7例境外移入「3人突破性感染」　接種疫苗廠牌曝光

她批口罩鬆綁「標準難以理解」！陳時中：路上不會嘴巴一直開開

孕婦約第2劑莫德納變「已打高端」　陳時中坦言有一批出錯

R＆B小天后吳卓源來了！富邦悍將9日主場開唱　還有神秘嘉賓

影／周興哲神模仿《魷魚遊戲》狂舔椪糖！　「裂掉瞬間」反應笑翻網

新北加倍券適用範圍再擴大　數位支付免抽獎直接享10%回饋

快訊／高雄2車擦撞5人傷！賓士慘撞電線桿變廢鐵　殘骸噴一地

當家女主播爭一姐地盤…嗆勁敵「有她就沒有我」　下場GG超慘！

和女友父母吃飯後遭提分手　他追問原因傻眼：只因不是台積電

「狂打掃+2台清淨機」還是過敏！　網揭室內1關鍵：這也有影響

鴨鴨淡定被沖水　「水柱散開變噴泉」驚呆網：比Gore-Tex還厲害！

女積滿25年「指甲大耳屎」　醫生挖出2大塊瞬間舒暢XD

生活熱門新聞

臉書、IG深夜大當機

臉書、IG深夜大當機！全球災情傳出

當機1小時　臉書在推特回應了

預約莫德納第2劑　孕婦卻被通知已混打高端

公園一張照　千人驚：激戰到噴裝

「獅子山」最快明誕生　恐有雙颱2波變天防大雨

打槍恢復疫情前生活　醫曝2恐怖數字

15K男友想生　她提分手被罵愛錢

第10輪預約下午截止！1圖看懂4大疫苗換誰接種

快訊／臉書恢復了！當機逾6小時今晨連上線

臉書大當機　網友連發超酸哏圖

40多歲還沒打第一劑　他嘆：我們被刪除了？

女捐3萬助遭挖眼店員　網見餘額超抖

10月上半月「最旺最衰星座Top3」出爐了！

更多熱門

相關新聞

東部外海規模4.8地震　台鐵礁溪=和平段列車降速行駛

東部外海規模4.8地震　台鐵礁溪=和平段列車降速行駛

根據中央氣象局資訊，今日（10/4）下午14:7在宜蘭縣外海、宜蘭縣政府東方45.4公里發生規模4.8地震，地震深度5公里，各地震度宜蘭蘇澳3級、花蓮縣和平3級、新北市三貂角2級、宜蘭縣宜蘭市2級，雙北市均為1級，桃園市三光、新竹縣關西、花蓮市、台中市梨山、南投縣合歡山、苗栗縣苗栗市皆為為1級。

擬漲親子車廂票價惹議　台鐵：不調了

擬漲親子車廂票價惹議　台鐵：不調了

台鐵晚間電線事故！「台北＝松山」單線行車

台鐵晚間電線事故！「台北＝松山」單線行車

台鐵新車「商務車廂」　票價最貴是自強號2.2倍

台鐵新車「商務車廂」　票價最貴是自強號2.2倍

台鐵上月出包誤點　局長自請處分

台鐵上月出包誤點　局長自請處分

關鍵字：

台鐵

讀者迴響

熱門新聞

臉書、IG深夜大當機

臉書、IG深夜大當機！全球災情傳出

天天自慰害早洩？最美博士解答「2種人最容易」

Toyz販毒原因曝光　疑「格差婚」讓他鋌而走險

Toyz與藥腳對話曝光！　驚爆「黑吃黑」始末

當機1小時　臉書在推特回應了

不甩年薪3000萬夫！妻偷吃窮小王

御飯糰吃了會嗜睡！超商「TOP3危險食物」出爐

謝和弦爆離婚前性生活！又戰前妻Keanna「演流產」

臉書全球死機！「它」可能是禍首

Janet參加金鐘獎「穿20年老洋裝」只花560元

即／紐西蘭開放高端！打2劑就可入境

車廠沒晶片問責台積電！兇手抓到了　劉德音：供應鏈中有人在囤貨

女店員遭挖眼！家屬憂醫療費...院方說話了

保時捷保固期過漏油　車主譙「X你娘」17次

更多

最夯影音

更多
澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌
謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面