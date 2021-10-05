台鐵搭手扶梯遭人轉身推下　家屬曝傷勢照「半邊背變紅」

記者黃翊婷／綜合報導

屏東縣高樹鄉超商女店員遭挖眼，震驚社會各界。高雄劉先生5日在臉書PO文表示，4日早上7時許岳父、岳母在台鐵新左營站搭乘手扶梯，準備出站，卻遭前方男子「轉身走下來推擠」，兩人當場跌下手扶梯，導致背部大面積擦傷、手部骨裂，讓家人超級心疼。

▲劉先生的岳父、岳母在台鐵新左營站遭陌生男子推下手扶梯。（資料照／記者陳建宇攝）

「不要以為事情不會發生在你身上，就像屏東挖眼案一樣。」劉先生提到，岳父、岳母4日上午7時許從台鐵新左營站（站前一街出口）搭乘手扶梯準備離開，前方一名男子突然轉身向後退了兩個階梯，並出手推了岳父一下，當時老人家心中還在納悶男子的行為，等到反應過來時，已經和岳母一起雙雙跌下手扶梯，更誇張的是，台鐵站務人員還冷處理，「兩人跌下後呼喊，無人幫忙。」

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劉先生接著提到，過了一段時間台鐵人員才將岳父、岳母帶到醫務室擦藥，卻沒有通知鐵路警察處理，接著就把人帶回事發現場，留下一句「我們只能幫到這樣」便不管了；岳父、岳母驚魂未定，在原地等到小姨子到場才報警，分區警員問說「台鐵不是有警察，怎麼沒處理」，這才有人幫忙聯絡台鐵警察前來，結果做完筆錄、看完監視器，警方就好像沒事了一樣，放任受傷的老人家自行就醫。

▼▲岳父背部大面積擦傷（上圖），岳母身體有部分擦傷、手部骨裂。（圖／劉先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

劉先生在文中附上岳父、岳母的傷勢照片，他表示，兩位老人家都80多歲了，被弄得全身是傷，岳父背部大面積擦傷，岳母手部骨裂，身上也有一些擦傷，在榮總治療到深夜11點多才處理好，事後回想，決定在網路上公開這件事，希望大家多加注意自身安全，「因為沒處理，可能還會有下一個受害者。」

其他網友看完原PO的描述，也紛紛留言表示太扯，「可惡」、「唉，祝兩位老人家早日康復」、「有夠誇張的」、「怎麼這麼可怕啊」、「天啊！好可怕」、「真的是無妄之災，出門在外隨時都要提高警覺，小心壞人在身邊」。

至於究竟是誰將劉先生的岳父、岳母推下手扶梯，事發過程、原因以及站務人員是否有處理疏失等等，還有待進一步釐清。