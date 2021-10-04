公親變事主！竹科夫妻誤踢熊貓員還嗆人　Ubereats勸架遭狂毆

記者黃孟珍／新竹報導

新竹縣竹北市1間麥當勞前，3日下午發生熊貓與Ubereats多名外送員互毆事件，整段過程被拍下，民眾還以「功夫熊貓新竹練功完整版」為標題PO文，引發網友熱議；但了解始末的民眾則表示，全因1對夫妻誤踢熊貓員還嗆看三小所引起，Ubereats男欲上前勸架卻被當同夥狂毆；警方最後將全部人帶回偵訊。

▲新竹縣竹北市1間麥當勞前，3日下午發生民眾及外送員集體鬥毆事件，全因1對竹科夫妻誤踢外送員還嗆人所引起。（圖／翻攝自台灣新聞記者聯盟資訊平台）

據目擊民眾表示，當時這對張姓竹科夫妻騎車到麥當勞準備進入用餐，其妻下車後不小心誤踢到正在等餐的李姓熊貓外送員，但因張妻當下卻沒有道歉，此舉引來李男不悅，狠瞪著張妻；張男見狀後竟上前嗆他「看三小」，雙方因此起口角，進而大打出手，李男也馬上「撂人」前來幫忙。

正當雙方打得不可開交時，一旁在等單的Ubereats外送員上前想要勸架，但被李男叫來也是熊貓外送員的弟弟，竟不分青紅皂白見人就打，將前來勸架的Ubereats員也狂毆一頓，隨後另名Ubereats外送員眼見同事被打，也加入戰局；就這樣變成兩邊外送員大戰，「肇事者」卻在旁邊錄影，好像都不關她的事。

影片PO出後，引發民眾不滿，紛紛表示「「太暴力了，以後外帶自己去好了」、「武松打老虎，吳伯揍熊貓」、「阿伯火力強」、「笑死 誰打誰都搞不清楚了」、「打完今天的收入都不夠賠」等等；不過，了解原因的民眾則說，總歸就是竹科夫妻，其實當時就一句道歉，就什麼事都沒了，真的過份。

警方隨後也到場處理，並將在場7名參與衝突事件的人，全數帶回派出所進行調查。由於打鬥時大家並未帶口罩，全案將依妨害秩序及違反《傳染病防治法》送辦。

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