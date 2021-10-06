時尚界黑馬登場！搶購熱潮僅次iPhone 13

【企劃特輯】

今年六月「石墨烯塑崩褲」爆紅，至今銷售正式突破八萬條，潘若迪老師為此編排了一首「塑崩跳」舞蹈，成為網路瘋傳的瘦身舞影片。大批粉絲敲碗希望推出其他顏色的塑崩褲，廠商也回應消費者需求，推出限量版的「海軍藍」石墨烯懶人塑崩褲，消息一發布，首賣日官網就出現大當機，一度癱瘓兩小時，證明石墨烯塑崩褲的超強吸粉力！

▲石墨烯懶人塑崩褲推出限量版「海軍藍」，連趙心妍都淪陷塑崩褲的魅力。



消費者「有感瘦」 「石墨烯懶人塑崩褲」持續長銷



許多消費者表示，穿過「石墨烯懶人塑崩褲」之後就回不去了！不但在家穿、出門穿、運動穿，而且真的「有感瘦」，以前運動半天，下盤都瘦不下來，但穿了塑崩褲後，每天抽空跳一段有氧塑崩舞，一個星期就覺得自己小了一號；加上塑崩褲本身特殊的美型織法，可以收腹肉、提臀肉、修腿肉，視覺上又更窈窕，成為網推必BUY神褲，更有95%消費者願意回購。

▲林美秀、吳淡如代言的塑崩褲在網路媒體、論壇更是討論度極高，許多網紅也都在社群媒體上秀出穿上塑崩褲的效果。

塑塑身、崩崩脂 「科技褲」效果立刻看得見



業者表示，產品的根本是「品質」，「PP石墨烯懶人塑崩褲」百分之百由台灣開發製造，特別將諾貝爾獎背書的石墨烯材質導入紡織布料中，讓運動褲變身成「循環代謝褲」；另外，「石墨烯懶人塑崩褲」大手筆引進價值千萬的特殊紡織機台的塑崩織法，讓運動褲變身成為可以雕塑身形的「塑身褲」，穿上後可以繃住贅肉、修飾你的腿部、臀部的線條，看起來更修長結實的視覺效果；甚至有專家封石墨烯塑崩褲有「回春褲」。

▲塑崩褲穿上後可以有修長結實的視覺效果。



「塑崩褲」四合一效果：運動、塑身、養身、循環；CP值超高



穿上石墨烯塑崩褲，它會產生被動式循環的效果，就像持續慢跑一樣，不但能提升循環，幫助熱量代謝，讓運動的表現和效率更好；除此之外，石墨烯與人體交互產生的波長還能保養關節和肌力，是結合運動、塑身、養身、體重管理多種功能的新一代科技運動褲。

▲獨家的塑崩織法，不分尺寸、不管是22吋或是46吋的腰圍通通都穿得下，也不會發生鬆脫捲曲的問題。

林美秀＆吳淡如合體雙代言

全球首款「石墨烯懶人塑崩褲」哪裡買?

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