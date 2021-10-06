直擊變形金剛好囉唆！　密卡登狂飆「愚蠢的人類」遊客被罵好開心

記者任以芳／北京報導



北京新開張的環球影城，成為大陸十一長假超熱門新景點，從1日起每天入園破4萬以上人次。不少遊客直奔哈利波特、侏羅紀公園，還有人氣總冠軍「全球首座」變形金剛園區，因為裡面有一隻超級囉唆又毒舌的密卡登（陸譯：威震天）會陪遊客瘋狂聊天。《東森新媒體ETtoday》記者也排隊超過兩個小時，終於等跟變形金剛搞笑互動，帶您們一塊直擊。

▲北京環球影城「十一長假」人潮。（圖／記者任以芳攝）

十一長假前，北京環球影城門票狂掃一空，網路黃牛票再度喊到5千人民幣。最後因為下雨出現少量退票，《東森新媒體ETtoday》記者好不容易候補到門票，準九點前衝園區，已經有上萬名遊客早在開園前搶先卡位，所有人幾乎直奔變形金剛園區。

來自山東的遊客訪問時表示，「我是變形金剛超級影迷，等這天很久了，今天就是要跟威震天聊天拍照，排隊多長都可以。」另外，來自北京一家三口的媽媽接受訪問時說，「兒子今天過生日，特地帶他來看變形金剛，我們家都很喜歡威震天。」

▲變形金剛園區最受歡迎的互動劇場。（圖／記者任以芳攝）

跟著人潮走進變形金剛園區，發現影迷都很激動，不停狂拍照，裡面有1:1打造大型變形金剛實景，還是活生生地站在你面前！其中，最受歡影的變形金剛劇場，園區安排密卡登（陸譯：威震天）、擎天柱、和全球第一隻女性角色風刃，每20分鐘輪流出來陪客人互動。

其中，密卡登「話癆」的威力比摧毀地球還要厲害！這位大反派延續劇中性格，講話毒辣直爽。最愛口頭禪是，「舉起你們雙手，高呼，威震天萬歲！」、「愚蠢的人類，我受夠你們了！」、「紅蜘蛛開戰吧！」、「你給我下去。」

▼遊客配合密卡登口令，「舉起雙手，高呼，威震天萬歲！」（圖／記者任以芳攝）

▲密卡登跟小遊客互動。（圖／記者任以芳攝、後製）

密卡登越毒舌，逗得遊客更開心。記者現場直擊一位大媽滿臉問號說「你是誰啊？」大反派立刻反擊，「不知道我是誰還上來，給我下去！」大媽被吼還是笑得超開心。還有小女孩拍照擺出「可愛捧臉姿」，被密卡登狂虧，「為何拍照這麼做作，自然一點不行嗎？」

有一男兩女把握黃金拍照時刻，現場被密卡登靈魂拷問「你們是什麼關係？回答我！」對方回說，「我們是朋友…。」不死心的大反派立刻追問，「好像..少了一個人？」超幽默反應讓現場遊客全笑翻，直說密卡登有話癆還管很大。

不過，卡密卡登再怎麼毒舌、囉唆也有招架不住的時候，只要小朋友一上台完全失控，小小人跟變形金剛「劃芭樂拳」，又叫又跳要求合影。這時，大反派又祭出終極口頭禪「人類的幼崽，嘰嘰喳喳，給我下去！」

▼密卡登對小朋友難以招架。（圖／記者任以芳攝）

▲全球第一隻1:1打造的女性變形金剛「風刃」。（圖／記者任以芳攝、後製）

至於記者排隊兩個小時，等到跟誰互動呢？答案是環球影城全球第一隻1:1打造的女性變形金剛「風刃」，相比毒舌無釐頭的密卡登，風刃角色設定比較親和。

聊天過程中，風刃得知記者是一個人從台灣過來北京工作，立刻誇讚「妳真的很勇敢，我們會保護妳的！」、「我們會成為好朋友，任務結束後要不要去喝一杯！」可惜，最後記者忘記換變形金剛微信聯繫方式。

許多遊客都很好奇，反應超快的變形金剛，到底是人工智能還是有人在後台遙控？其實，眼前這些龐然巨物都是「真人」穿著重達30多公斤的盔甲，實際操作講話舉手、移動等高難度動作，每場秀下來身體承受極大的負重。所以，園方表演場次才會安排20分鐘一次輪替，讓辛苦的工作人員能休息、喘口氣。

▼真人操控變金剛，裝備重達30多公斤。（圖／記者任以芳攝）