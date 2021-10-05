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網紅大草原叫外賣　外送員「狂飆202公里」送達…驚人運費網看傻

記者鄭思楠／綜合報導

內蒙古一名在草原上的牧民網紅「寶魯日」，近日點了25元（人民幣，下同）的外賣，外送員接單後，花4小時騎機車202公里路送達，結果一算，光是運費就要584元人民幣，是餐價的23倍，不少網友大呼「真土豪」！

這名內蒙古網紅「寶魯日」，日前在抖音上拍了一段實測影片。影片中，他身在蒙古大草原，改為用外賣APP叫外賣，想試試看在草原上會有外送員願意送餐嗎？

▲▼ 大草原點外賣。（圖／翻攝自影片）

▲網紅實測大草原點外賣。（圖／翻攝自影片）

沒想到，事實證明不但能點餐，還真有外賣員願意接單。第一天，「寶魯日」點了一份25元人民幣的餐點，外賣APP初步計算送達的距離，約202公里，光是運費就要584元人民幣。快4小時後，一名外賣員在大草原上騎機車出現了，餐點也成功送達。從11點48點餐到15點43送達，花了快4個小時，預估外送員來回就要接近8小時。

過幾天，「寶魯日」再次下單，點了火鍋，沒想到又是同一個外送員送達。該外送員到達後說，「挺好的啊，這一趟賺挺多的。」隔天，「寶魯日」決定換一個外送平台，試試看再次點餐。沒想到，外送員送達時，他發現，該外送員還是同一位，只是換了一身外送服。該外送員笑咪咪稱，這個草原沒人送餐啊。

影片曝光後，不少網友笑稱，「寶魯日是土豪，可能擁有上百頭牛羊，甚至整片土地都是他的」、「外送員：這個草原被我承包了」。不過，也有網友同情外送員，「畢竟那麼多的運費，也不都是自己賺的，網紅為了製造話題，戲弄外賣員。」

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