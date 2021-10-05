　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

她控外送員一直送錯還打人　監視器拍到「壁咚」劇情大逆轉

▲▼情侶,兩性,男女,壁咚,調情,約會,摸下巴,正妹（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲女子因外送餐點不符，和外送員起爭執，過程一度出現壁咚畫面，事後控告外送員傷害。（示意圖／Pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北市1名女子日前提告，她向速食店點餐外送，結果連來2個外送員都送錯餐點，其中第2個黃姓男子不但不理會她的抱怨，還動手打她，涉嫌傷害等罪，檢警勘驗監視畫面，發現當時女子擋在社區門口不讓路，黃男以身材優勢隔著女子推開社區大門，頓時像是偶像劇「壁咚」畫面，但黃男並無打人動作，5日獲處分不起訴。

據了解，留著中性短髮身材較小的女子提告指控，她在2020年6月26日向麥當勞點餐外送，她在八德路住處等候多時，結果第1個外送員送錯餐點，後來麥當勞派出黃男第2次補送，還是出錯，女子指控黃男被指責後惱羞成怒，毆打她成傷。

黃男矢口否認動手，檢警為了解衝突發生經過，調閱發生衝突的社區大樓監視器畫面，雖然沒有錄下現場聲音，但能清楚看到黃男和女子比手畫腳，似乎有言語爭執，黃男打了通電話後，就準備要從大樓因疫情管制的唯一出口離開。

此時女子擋住門口，黃男仗著身材較為高大，把手伸過女子肩頸上方推門，瞬間動作像是偶像劇中男主角對女主角「壁咚」，但女子並沒有因此示弱，仍死命抓緊門板，就是不讓黃男把門推開，此時黃男的手臂疑似有勾到女子的脖子，但黃男目的只是要離開現場，並未動手打人，因此被檢察官以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

台大雙學霸工程師猝死寒舍艾美　家屬悲控這9人延誤就醫調查出爐

甜心主播遭無聲電話騷擾「搬新家也被拍」　下屬找鄰居幹的

女欠14萬不還　傳訊「死後穿紅衣帶貓去你床邊」給債主挨告

►網推必住！花蓮瑞穗天合酒店激殺2.8折

ET快訊
快訊／第58屆金馬獎　完整入圍名單一次看
快訊／金馬獎入圍名單公布　看到龍劭華哭了
誇張影片曝！高雄怪男「推老夫婦下手扶梯」　他背部全是血痕
快訊／「挺台加入CPTPP」澳洲前總理來了！　蔡英文將在總統
「孩數學考8分」家長聯絡簿神回2字！　老師傻掉
女學生騎UBike摔倒控遊覽車肇逃！　影片還原逆轉
確定了！阿提諾歸化比照戴維斯　加入中華男籃
賀瓏終於發聲！　衰捲龍K之亂「整理3重點回應」
朱俐靜罹乳癌曝「最新病況」　情斷12年劈腿男友對愛絕望
莊智淵擊潰韓國一哥！　挺進亞錦賽金牌戰
北市開放這7家醫院打AZ　最快明天就能接種
子瑜媽媽咖啡廳爆歇業！傳房東1.28億賣出　本人親吐營運狀況

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

八大號召上街「逛五木區」　抗議遲未開放12吉普車限速30慢行

遊覽車司機遭控撞女學生肇逃！怒PO玩命影片反擊：好意思硬栽贓我

影像曝！一轉彎曳引車狂洩「土石流」　彰化中華路橋前卡3小時

停在法院外！法官機車行車紀錄器疑遭剪斷偷走　秒成被害人

誇張影片曝！高雄藍衣怪男「推老夫婦下手扶梯」　他背部全是血痕

雲林憲兵隊傳12人集體賭博！士官欠債被迫「拉下線」抵債

她控外送員一直送錯還打人　監視器拍到「壁咚」劇情大逆轉

全台非洲豬瘟恐慌！越南籍母女走私肉品辯：不知違法…檢方起訴了

藥頭躲五星級飯店分裝毒品　清潔員聞K味報警！搜出2871毒咖啡包

快訊／深澳發電廠出水口驚見男屍　隨身包放岸上留2100元

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

綜藝人走光掀熱議！黃子佼挺身抱不平　冤吐金鐘實況…藍祖蔚改口：理解煎敖

800萬保時捷保固期過漏油　車主回原廠狂譙「X你娘」17次

申敏兒要祕戀！甜完下一秒就翻臉　金宣虎狂挨揍..流鼻血懷疑人生

萌弟學唱《我很好騙》還心酸改版 意外引出天籟爸爸合唱...網讚翻

騎車撞牙叉2男爆頭斷頸慘死　目擊噴磨50米驚喊：皮肉還黏地上

八大號召上街「逛五木區」　抗議遲未開放12吉普車限速30慢行

遊覽車司機遭控撞女學生肇逃！怒PO玩命影片反擊：好意思硬栽贓我

影像曝！一轉彎曳引車狂洩「土石流」　彰化中華路橋前卡3小時

停在法院外！法官機車行車紀錄器疑遭剪斷偷走　秒成被害人

誇張影片曝！高雄藍衣怪男「推老夫婦下手扶梯」　他背部全是血痕

雲林憲兵隊傳12人集體賭博！士官欠債被迫「拉下線」抵債

她控外送員一直送錯還打人　監視器拍到「壁咚」劇情大逆轉

全台非洲豬瘟恐慌！越南籍母女走私肉品辯：不知違法…檢方起訴了

藥頭躲五星級飯店分裝毒品　清潔員聞K味報警！搜出2871毒咖啡包

快訊／深澳發電廠出水口驚見男屍　隨身包放岸上留2100元

打造健康無毒台南　黃偉哲化身「一日反毒列車長」

新光三越周慶5千變8500　史上最划算「5大重點血拼法」曝光

莊智淵今晚9點與韓國李尚洙爭金　已創個人亞錦賽最佳成績

全台薪資王出爐！　新竹縣市平均月薪42K、狠甩北市

回收場不收他的貨　「牙起來」縱火洩憤：我沒精神病

《怪物彈珠xRE：0》合作登場　8周年系列活動熱鬧開跑

直播／LV又把行李箱縮小了！10／6凌晨1點　先看美包再睡

《黃金》賴慧如為愛失聰　歌手夢碎放聲大哭

鴻海9月營收5857.31億元　創史上同期次高

頂新和德烘焙技職教育計畫　伴封閉中輟生走出家門助街友

2禮拜沒洗澡！肥柴被姐捉住　死命掙扎＋浮誇尖叫：偶不要～

社會熱門新聞

Toyz販毒原因曝光　疑「格差婚」讓他鋌而走險

Toyz與藥腳對話曝光！　驚爆「黑吃黑」始末

不甩年薪3000萬夫！妻偷吃窮小王

女店員遭挖眼！家屬憂醫療費...院方說話了

撿到皮夾送警局…她慘挨告「求償15萬2千」結局曝！

Toyz對「被抓藥腳」冷血一句話害自己也被關　直播逼出微薄安家費

保時捷保固期過漏油　車主譙「X你娘」17次

台大學霸工程師猝死寒舍艾美　家屬悲控延誤就醫

南投男性侵小姨子！下跪片遭PO網公審

新竹中華派出所長「遭持刀砍頭、背」

騎車撞牙叉2男斷頸亡　目擊者驚：皮肉還黏地上

遭挖眼女店員大哥改口　今重開帳戶接受捐款

21歲正妹自撞翻車困駕駛座　男友急衝現場護花

竹科夫妻踢人不道歉　釀外送員大亂鬥

更多熱門

相關新聞

KTV正妹遭連摸屁股怒吼「不要再碰我」

KTV正妹遭連摸屁股怒吼「不要再碰我」

一名男子到KTV慶生時，看到一名年輕女服務生起了色心，第一次偷摸時已經遭對方警告拒絕，沒想到他又伸手摸了第二次，沒想到他惱羞成怒竟然出手打人，雙方對簿公堂後，男子依然否認犯行，指稱是對方不想被投訴才反控，但法院將男子依性騷擾防治法和傷害罪判刑共有期徒刑10月，可易科罰金。

知名成功市場鵝肉店遭砸　霸王餐雙煞被揪才付錢

知名成功市場鵝肉店遭砸　霸王餐雙煞被揪才付錢

麥當勞APP買1送1「刮中雞塊變可樂」網超怒！業者提補償

麥當勞APP買1送1「刮中雞塊變可樂」網超怒！業者提補償

吳柏毅、熊貓互毆「外送員」恐被停權！foodpanda回應

吳柏毅、熊貓互毆「外送員」恐被停權！foodpanda回應

竹科夫妻踢人不道歉　釀外送員大亂鬥

竹科夫妻踢人不道歉　釀外送員大亂鬥

關鍵字：

外送外送員餐點點餐麥當勞打人壁咚監視器傷害

讀者迴響

熱門新聞

臉書、IG深夜大當機

臉書、IG深夜大當機！全球災情傳出

御飯糰吃了會嗜睡！超商「TOP3危險食物」出爐

天天自慰害早洩？最美博士解答「2種人最容易」

Toyz販毒原因曝光　疑「格差婚」讓他鋌而走險

Toyz與藥腳對話曝光！　驚爆「黑吃黑」始末

不甩年薪3000萬夫！妻偷吃窮小王

謝和弦爆離婚前性生活！又戰前妻Keanna「演流產」

當機1小時　臉書在推特回應了

臉書全球死機！「它」可能是禍首

Janet參加金鐘獎「穿20年老洋裝」只花560元

車廠沒晶片問責台積電！　兇手抓到了

女店員遭挖眼！家屬憂醫療費...院方說話了

限量1萬5千名！神腦推指定8款iPhone換電池990元

撿到皮夾送警局…她慘挨告「求償15萬2千」結局曝！

更多

最夯影音

更多
澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌
謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面