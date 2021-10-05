她控外送員一直送錯還打人　監視器拍到「壁咚」劇情大逆轉

▲女子因外送餐點不符，和外送員起爭執，過程一度出現壁咚畫面，事後控告外送員傷害。（示意圖／Pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北市1名女子日前提告，她向速食店點餐外送，結果連來2個外送員都送錯餐點，其中第2個黃姓男子不但不理會她的抱怨，還動手打她，涉嫌傷害等罪，檢警勘驗監視畫面，發現當時女子擋在社區門口不讓路，黃男以身材優勢隔著女子推開社區大門，頓時像是偶像劇「壁咚」畫面，但黃男並無打人動作，5日獲處分不起訴。

據了解，留著中性短髮身材較小的女子提告指控，她在2020年6月26日向麥當勞點餐外送，她在八德路住處等候多時，結果第1個外送員送錯餐點，後來麥當勞派出黃男第2次補送，還是出錯，女子指控黃男被指責後惱羞成怒，毆打她成傷。

黃男矢口否認動手，檢警為了解衝突發生經過，調閱發生衝突的社區大樓監視器畫面，雖然沒有錄下現場聲音，但能清楚看到黃男和女子比手畫腳，似乎有言語爭執，黃男打了通電話後，就準備要從大樓因疫情管制的唯一出口離開。

此時女子擋住門口，黃男仗著身材較為高大，把手伸過女子肩頸上方推門，瞬間動作像是偶像劇中男主角對女主角「壁咚」，但女子並沒有因此示弱，仍死命抓緊門板，就是不讓黃男把門推開，此時黃男的手臂疑似有勾到女子的脖子，但黃男目的只是要離開現場，並未動手打人，因此被檢察官以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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