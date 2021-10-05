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交友APP遇帥哥　她傻跟回家遭下藥拍不雅片！事後才知是性侵慣犯

▲▼交友APP遇帥哥　她傻跟回家遭下藥拍不雅片！事後才知是性侵慣犯。（圖／推特）

▲丸山憲司朗靠著清秀外貌，在交友軟體上誘拐無辜女性。（圖／推特）

記者王佩翊／編譯

日本東京一名31歲男子丸田憲司朗涉嫌在女性友人的酒中加入安眠藥，使對方昏迷後性侵得逞，遭警方逮捕。警方調查後發現，嫌犯竟然已經是第10次因性侵罪嫌遭到逮捕，甚至每次都是使用相同手法上網認識陌生女性，將女方騙到家後，便下藥迷暈對方性侵，甚至還用手機拍下不雅影片，行徑十分惡劣。

根據《日本放送協會》報導，現年31歲的丸田憲司朗自2020年11月12日首次因為性侵罪嫌被逮至今，已經因性侵嫌疑遭到警方逮捕逾10次，而每次的受害人都是20多歲的女性，涵蓋大學生到社會人士。警方更發現，丸田習慣使用同一套手法，甚至已經得逞多次。

警方表示，丸山先是在交友軟體以及求職軟體中假冒為高學歷帥哥，隨後便開始對年輕女性伸出誘餌，待對方上鉤後，便將女方騙到家中。丸山將透過處方箋取得的安眠藥偷偷加入酒類飲料後，說服對方喝下，並在被害人失去意識後性侵對方。

最令人毛骨悚然的是，每次犯案後，丸田都會趁對方昏迷時，用手機拍下對方的證件「留念」，警方同時也在扣押的嫌犯手機內發現案發時的影片。而早在第8次被逮時，警方就在他的手機內搜到至少40名被害女性照片。警視廳懷疑還有其他女性受害，目前已經針對嫌犯在交友軟體上認識的女性進行調查。

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