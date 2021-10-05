想用手機遠端關燈　他一啟動「先進科技」下秒出事了！拆家畫面曝

記者葉睿涵／編譯

日本一位網友貪圖方便，花費3000日圓（約新台幣753元）購買了遠端裝置，並將它安裝在電燈開關旁，希望用手機就能遠端操控這個裝置開關燈，沒想到超展開的結局卻讓這名網友看傻了眼。他還將操作的全過程放上推特與眾人分享，不料竟釣出不少有相同經歷的網友。

據ITmedia網站報導，從影片可見，當網友安裝好遠端裝置，並按下操作鍵後，本來卡在電燈開關上的裝置就緩慢地伸出了一支「小手指」並按下開關按鈕。這名網友看到這裡原本還以為一切相當順利，但沒想到就在裝置收回「小手指」後，因為粘黏力太強，而導致裝備拉扯到開關的外殼，雙雙掉落在地。

▲日本網友在操作遠端遙控裝置時竟發生了超可怕的意外。（圖／翻攝自推特／@tukinowagamo）

看傻了眼的網友將操作影片放上推特與網友們一起分享，瞬間吸引許多網友觀看，並紛紛笑道，「這力道也太猛了吧」、「電燈OFF現在變成外殼OFF了」，還有不少網友表示他們也曾有類似的經驗，「我家的也是這樣，現在要重新粘回去了」。不過也有網友給予建議指出，只要在安裝裝置時先墊上緩衝物品，就不會發生這種尷尬的狀況了。

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