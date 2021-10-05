防陸企惡意挖角科技人　法務部辦營業秘密保護座談會傳密技

▲士林地檢署依法務部指示，舉辦「110年營業秘密之保護與制度精進座談會」北區場。（圖／士林地檢署提供）

記者黃宥寧／台北報導

近年頻傳陸企挖角台灣高科技人才，為了留住高科技人才及保護營業秘密，士林地檢署依照法務部指示，與社團法人台北內湖科技園區發展協會共同舉辦法務部「110年營業秘密之保護與制度精進座談會」，法務部長蔡清祥更參與交流座談，聆聽企業界意見，勉勵執法人員積極嚴正執法，做企業的後盾，共同守護國家經濟命脈與產業競爭力。

該座談會為北區場，座談會邀請最高檢察署檢察總長江惠民、臺灣高等檢察署檢察長邢泰釗、法務部調查局局長呂文忠、內政部警政署刑事警察局局長黃嘉祿及檢警調等執法機關人員出席，並有內湖科技園區發展協會理事長廖全平、中華民國內部稽核協會理事長趙曉慧、鴻海、仁寶電腦、神通資訊、研華、佳世達、良友等知名企業代表及法務人員與會參加。

▼陸企挖角台灣高科技人才頻傳，為保護營業秘密特別安排座談會 。（圖／士林地檢署提供）

該座談會法務部特別安排4位明星講座，由高等檢察署智慧財產分署朱帥俊檢察官講授「精進企業之營業秘密保護~從實務成功與失敗案例分析企業如何保護營業秘密及保全證據」、南投地方檢察署謝志遠主任檢察官介紹「《不能偷的秘密》電影賞析~從營業秘密保護4A模式觀點出發」、新竹地方檢察署蔡宜臻檢察官講授「防範及查緝陸企惡意挖角高科技人才」、國立陽明交通大學科技法律研究所林志潔特聘教授講授「營業秘密保護與企業的應注意事項」等專題，從學術及實務的角度，透過實際案例，讓與會人士對營業秘密保護、預防損害及危害發生時之應變策略與證據保全有更多認識。

實務交流座談階段，與會企業代表提出有關員工誠信與營業秘密的關係、合理保密措施的設計規劃、企業如何善盡防免侵權發生之義務等問題，講座則分別由制度與企業責任面、案件偵查實務面等不同角度回應業界，讓廠商在營業秘密受到侵害時，瞭解如何協助執法人員儘速保全證據，並強化企業法令遵循意識，以免誤蹈法網，損及企業商譽及利益。

法務部蔡清祥部長表示將努力透過修法，以提升對於營業秘密之保護，亦期勉在場執法人員積極嚴正執法，做企業的後盾，共同守護國家經濟命脈與產業競爭力。