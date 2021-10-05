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高鐵宜蘭選址吵翻天！　市中心面臨拆遷戶阻力、四城好開發較偏僻

▲立法院長游錫堃認為高鐵設四城站，留下污點就不好。（圖／記者游芳男攝）

▲立法院長游錫堃認為高鐵設四城站，留下污點就不好。（圖／記者游芳男攝）

記者陶本和／台北報導

高鐵延伸宜蘭選址議題，高鐵局傾向四城站，民進黨立委陳歐珀提出7大不適合理由，而立法院長游錫堃也認為，應考量宜蘭整體發展，留下污點並不好。不過，其實該議題仍有不少分歧，資深國會助理表示，交通部4方案，包括四城、宜蘭市、縣政中心、羅東，其各有支持，且各有優劣。

陳歐珀日前提出7大不適合設在四城站的理由，並將在立法院會臨時提案，建請行政院顧及國家長遠發展利益，並正視宜蘭跨黨派的最大理性共識，儘速檢討擬設站於四城的適當性。

陳歐珀的7大不適合理由包括：第一，地勢低窪、屬易淹水潛勢區，填土造鎮會導致周邊地區更易淹水。第二，接駁不易、轉乘不方便，日後恐另需花費天價接駁成本。第三，畫設範圍內有瑪璘文化保存遺址，環評調查及審查期程較難掌握，恐影響開發期程。

另外，陳歐珀說，第四，西部高鐵設站新市鎮開發的錯誤經驗，不該複製在東部。第五，周邊就業人口數最少，旅客乘載數量最低，整體開發經濟效益低。第六，該站地處偏遠，到各鄉鎮主要景點可及時間較長，民眾搭乘誘因不大。第七，需徵收385公頃土地劃設特定區，其中80%為特定農業區，用地取得時程不易掌握。

在該案的處理進度上，目前尚未出高鐵局，也還未到交通部，在行政院方面也未做做後定奪。資深國會助理表示，宜蘭地方上對於四個方案有不少歧見，最顯而易見的，是陳歐珀的臉書留言，支持宜蘭站設在四城或縣政中心的民眾大有人在。

在留言中有網友認為，四城站腹地大，足夠支撐台鐵、高鐵、花東快鐵基地，且緊鄰台9線，離國5也近，在國5下還有一條平行的191縣道，進入宜蘭的人潮很容易疏解；另外，區段徵收以新市鎮開發方式拆遷量少、成本低、抗爭阻力小。

此外，有一名吳姓網友在底下留言表示，高架高鐵通過市區，噪音大、景觀差，會變成周遭居民嫌惡設施，應考慮沿線居民感受與後果。另一名網友表示，高鐵要生存要永續服務，需開發新市鎮，平衡大區域發展，吸引外地人口方便一日生活圈。

另一名資深國會助理表示，從交通部目前四個方案來看，不難理解四個方案各有支持、各有優劣之處，而「四城」距離市中心較遠，且有農地問題；至於「宜蘭中心」方便卻無法預估土地徵收和拆遷戶的溝通需要多少時間。

該名國會助理認為，這時候在地立委與在野黨對政院施壓，比較像是把地方壓力推給政院，未來宜蘭市中心設站時，需要面對鬧區拆遷問題，可能也會把責任歸給政院跟交通部。

另外，關於政務委員吳澤成被黨內派系批評，因為他的老家在四城，所以主張四城設站。對此，國會幕僚說，這是違背事實的言論，從時程上、工程困難度與交通接駁等問題上看，縣政中心是比較平衡的方案，而縣政中心雖然比較長，經費較多，但未來如果真的要延伸到花東，其實先延伸到縣政中心，也是在替未來提前準備。

▼高鐵車廂（圖／記者劉維榛攝）

▲▼高鐵車廂（圖／記者劉維榛攝）

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