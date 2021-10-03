高鐵員工闖關！名醫嘆「莫德納孤兒」亂象：台灣打疫苗是荒謬劇

▲沈政男直言，台灣從新冠疫苗取得到施打，早就是一齣荒謬劇。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

日前42名高鐵員工混進診所，搶打莫德納第2劑，話題引發爭論。衛福部草屯療養院醫師沈政男就在臉書上發文，直嘆「為了一支疫苗：防疫荒謬劇下的荒唐橋段」，認為台灣從新冠疫苗取得到施打，早就是一齣荒謬劇，這次的事情只不過是「另一闕荒唐橋段」。

沈政男醫師文中先是發問「何以這些人急著打第二劑？」接著指出，因為這些人打完第一劑後就成了「莫德納孤兒」，不知第二劑何在，而且有的人早已超過莫德納兩劑標準間隔，疫苗效力不足等於第一劑白打，只能自力救濟。

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「如果莫德納到貨青黃不接，最可行的方案是以BNT充作第二劑來混打」，但現在BNT卻優先讓青少年接種第一劑。沈醫師表示，世衛早就建議，要讓高危險群完整接種完疫苗後，有餘力再讓青少年接種，台灣卻反其道而行。

▲沈政男嘆氣，因為台人本來可以優雅防疫。（圖／記者李毓康攝）

至於為何醫院預約系統能被突破，讓員工成功違規接種，沈政男直呼「台灣疫苗施打順序是全世界最複雜，沒人可以搞清楚。」不只這件事，國內疫苗到貨吞吞吐吐、施打順序又混亂，都容易產生漏洞讓人鑽，從「好心肝」到高鐵員工，都是這樣的情況。

沈政男認為，在國人配合防疫下，以「非藥物手段」就圍堵了Alpha與Delta變種，「以目前疫情來說，染疫機會極低，民眾無須因為恐慌而搶打疫苗。」以他的角度來看，BNT第一劑施打輪過各年齡群後，應開放混打，讓疫苗運用更加彈性。

最後他再次嘆氣，認為台灣本來可以優雅防疫，卻弄到很多人為了「一支疫苗」成了別人眼中的鼠輩，而且台灣能夠把Delta清掉，完全不是因為疫苗，台人靠非藥物防疫就能自我保護，「大家可以不必為了一支疫苗，讓自己斯文掃地。」

只是儘管這樣說，他還是藏不住語氣中的無奈，「什麼為了殘劑大排長龍，還跑到跌倒，實在令人嘆息」，直呼「人家國外是打疫苗送房子，台灣卻是為了一支疫苗在拚生死。」