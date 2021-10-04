游錫堃批「高鐵延伸四城」缺點多　王國材：會再研擬細節

▲高鐵延伸宜蘭選址引發外界關注，交通部長王國材表示會再研擬細節。（圖／記者屠惠剛攝）



文／中央社

高鐵延伸宜蘭選址引發外界關注，立法院長游錫堃昨天質疑四城站的缺點最多。交通部長王國材今天在立法院表示，「院長（游錫堃）的聲音我們聽到了」，交通部希望把這4個站再研擬相關細節，盼盡快獲得共識。

高鐵延伸宜蘭案選址仍未敲定，曾任宜蘭縣長的游錫堃昨天說，四城站有非常多缺點，交通部動不動就講專業，王國材曾與多名立委到他的辦公室，他請教王國材「你講的專業是哪一方面的專業？」結果王國材講不出來。

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立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會今天聯席審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」，王國材在會前接受媒體訪問，談及高鐵延伸宜蘭選址四城爭議。

王國材今天表示，謝謝游錫堃的指教，游錫堃是宜蘭人最清楚，交通部已說明高鐵4個站的優缺點；宜蘭站有爭取到鐵路高架化的計畫，如果高鐵和台鐵兩者都高架進入宜蘭站，車站會有9層樓的問題。

王國材說，「院長（游錫堃）的聲音我們聽到了」，交通部希望把這4個站再研擬相關細節，盼盡快獲得共識。 媒體詢問，會不會覺感受到政治介入專業。王國材說不會，宜蘭人對地方還是最熟悉，地方熟悉度在規劃中仍非常重要。