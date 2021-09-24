再現布農族文化！拉庫拉庫溪佳心舊社重建 　榮獲卓越建設獎

▲花蓮縣長徐榛蔚在台北君悅飯店受獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

這是令人感動與振奮人心的時刻！在縣長徐榛蔚率領的縣府團隊下，投入重建「拉庫拉庫溪流域佳心舊社地景再造與社群記憶展示」，23日晚間榮獲由內政部、交通部指導、FIABCI-TAIWAN主辦的「國家卓越建設獎2021」最佳環境文化類卓越獎殊榮。

花蓮縣長徐榛蔚親自北上台北在君悅飯店受獎，誠摯感謝指導及主辦單位和評委一致肯定，花蓮縣積極重建布農族傳統建築工藝的用心，助推台灣原住民族有形、無形文化資產與承襲傳統工法的保存維護，再現布農百年山居地景，傳遞人地互動生活智慧。

徐榛蔚表示，自去年在【最佳規劃設計類】、【最佳施工品質類】及【最佳社會住宅類】榮獲3個金質獎與1個優質獎後，這是花蓮縣政府第一次獲得【最佳環境文化類】卓越獎。此案在執行上非常困難，感謝在地族人張忠義家族的支持及執行團隊潤澤規劃設計林宏益在艱困難行時依然堅持不懈，以及每一位參與的學者、地方耆老、族人與部落青年。也感謝前縣長傅崐萁在2017年時，在歷史文化長河之中，看見布農族的文化定位並計畫推動才有今日的成就。

徐榛蔚說明此次獲獎的案件，在附屬家屋的建造，已使用當地的櫸木，並感謝在地的族人參與將石材從山腳徒步背運回佳心，才能重新蓋回百年前的房子。260年前，布農族跨越中央山脈來到了拉庫拉庫溪的中部並在此落地生根，也因應著天地還有整體環境，做出很好的階梯式工法。

徐榛蔚衷心感謝張麗莉理事長與不動產協進會對於國家的進步還有地方的看見，讓在東台灣的花蓮能夠連年得獎。即使有些部落已經逐漸凋零，但透過薪火相傳的力量，一棒接一棒地讓這些富含智慧的袓屋重新蓋回來後，未來會有更多遊子返鄉或是外地人才注入新血，一同認識台灣這塊寶地。

▲花蓮縣府與在地族人透過薪火相傳，一棒接一棒地讓這些富含智慧的袓屋重新蓋回來。

國家卓越建設獎自2006年辦理，致力環保精神與人文思維均衡發展，每年甄選台灣公私部門優秀建築作品，分為最佳規劃設計、最佳施工品質、最佳管理維護、最佳環境文化、最佳都市更新、最佳社會住宅等六類，讓國人看見台灣建築優異水準。

花蓮縣政府2013年七星潭大橋榮獲國家卓越建設獎【最佳規劃設計類】公共建設優質獎；2020年「青年安心成家住宅」及「箭瑛大橋」在【最佳規劃設計類】、【最佳施工品質類】及【最佳社會住宅類】等，勇奪3個金質獎、1個優質獎的殊榮。

▲在地的族人參與將石材從山腳徒步背運回佳心，才能重新蓋回百年前的房子

花蓮縣政府文化局積累前後任局長陳淑美、江躍辰，至今現任局長吳勁毅，以佳心舊社為據點，連結相關土地管理機關，整合建築學、考古學及人類學等專業領域，偕同布農族人修復百年山居地域元素，榮獲國家卓越建設獎最佳環境文化類卓越獎。

佳心舊社位於拉庫拉庫溪中游，劃為玉山國家公園東部園區，花蓮縣政府2019年公告登錄為文化景觀。該地原為布農族人生活領域，1933-1934年族人遭日本政府集團移住下山，歷經八十餘年，石板家屋傾頹、耕地荒蕪，聚落回歸森林自然狀態。