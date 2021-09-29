重溫百年布袋戲文化　嘉義水上柳子林、龍德社區民眾齊操偶

▲ 嘉義水上柳仔林、龍德社區重現百年前社區文化資產布袋戲，縣長翁章梁、縣議員林緗亭攜手耆老民眾弄偶懷舊。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣推動社區營造三期補助計畫，邀請布袋戲大師李天祿第三代嫡傳弟子「集藝戲坊」的黃僑偉團長與雲林黃俊雄弟子廖鴻文操偶大師進駐，帶領水上鄉龍德社區、柳仔林社區，社區內60位長輩，最高年齡92歲眾人共同操偶，演繹在地「柳仔林─消失的苦竹石獅」、「龍德─查某厝姑丈傳奇」故事，以口述歷史喚起村民的社區共同意識，親自製作演出的布偶，縣長翁章梁、縣議員林緗亭攜手社區民眾及耆老共同「操偶」一起活絡筋骨，演繹屬於自己的在地故事！

嘉義縣縣長翁章梁表示，疫情影響下，社區長輩三個月不能參加據點活動，今天看見這麼多的長輩能走出家門，共同演出社區的文史故事，並透過操偶的過程，更能活絡筋骨，達到活到老學到老的精神。同時也是為了傳承布袋戲民俗技藝，喚起村民的社區共同意識，發揚傳統民俗技藝『布袋戲』並促進社區的再造與發展。





嘉義縣議員林緗亭表示，柳子林社區、龍德社區皆為嘉雲平原典型農村社區，每年都有大小不同的祭典活動，最常見布袋戲演出，也是社區長輩的祭典風景，更透過此次計畫，讓阿公阿嬤自己做出自己的布袋戲偶，說自己在地的傳奇故事，共同操偶演出生命力。





柳子林社區、龍德社區日據時代西元1900年左右村裡曾組織布袋戲班，因此當地多人擅長戲曲及傳統樂器演奏。至今境內仍有留下布袋戲演出頻繁紀錄，期間也曾有輝煌時期。因此今年社區營造計畫，特邀布袋戲大師集藝戲坊黃僑偉團長與廖鴻文操偶大師進駐，帶領社區長輩從參與過互動中，引述在地故事，再編寫演出腳本，讓長輩更有共感的參與，站上舞台演出自己的社區故事。