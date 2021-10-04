毒品案追出改造槍工廠　彰化警埋伏半年搜出槍彈+狙擊鏡

▲彰化縣警局日前破獲改造槍工廠。（圖／記者唐詠絮翻攝）



記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警局日前聯合南投縣警局破獲一間改造槍工廠，查獲改造手槍成品1枝、改造手槍及長槍半成品1批、火藥1罐、子彈16顆、改造槍械大型機具、工具及零組件1批與不法所得新臺幣48萬餘元。

彰化縣警局刑事大隊日前查獲一起毒品案，向上溯源歷經半年的蒐證後，發現疑似蔡姓男子疑似非法經營改造槍工廠，在歷經半年的埋伏跟蹤後，終於在9月11日查獲，當場將主謀蔡姓男子與共犯等人逮捕歸案，同時查扣改造手槍成品1枝、改造手槍及長槍半成品1批、火藥1罐、子彈16顆、改造槍械大型機具、工具及零組件1批與不法所得新臺幣48萬餘元。

▲▼警方查扣改造槍枝成品與半成品、現金、火藥、子彈等作為證物。（圖／記者唐詠絮翻攝）



刑事大隊指出，以蔡男為首的犯罪集團，平時擁槍自重，以改造槍械為業，歷經長期跟蹤、埋伏蒐證，直至時間成熟，才會同各個相關單位，對蔡男等人執行拘提搜索。而彰化縣長王惠美知悉相關情事後，特別在10月4日頒發獎金給播案有功的相關人員，感謝員警在防疫期間，對於廈內治安維護仍不鬆懈。

▲▼縣長王惠美知悉後特別前往分局，頒發獎勵金給破案有關的相關人員。（圖／記者唐詠絮翻攝）