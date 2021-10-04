彰化紙廠大火！移工聽「救命」勇敢回火場…拉出斷腿員工相擁大哭

▲彰化文賀實業公司2日晚間大火，工廠付之一炬。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

彰化縣大村鄉美港路的文賀實業公司2日晚間發生大火，廠內物品1小時內被燒光，3名員工受傷，其中1名李姓員工在逃生時從堆高機跳下來足踝骨折，倒地不起，連忙大聲呼救，所幸被一名已經逃出的阮姓移工聽到，折返協助李男一起逃出。李男事後除了感激阮姓移工相救外，也對自己能幸運逃過死劫感嘆「活下來真好」。

文賀實業公司2日晚間6點半左右發生火警，由於工廠內有熔噴布、熔噴不織布，火勢不斷延燒，造成工廠內有3人受傷。其中32歲的阮男右手2度灼傷4%，左手2度灼傷1%；45歲劉男則是背部、肢體，2度灼傷10%，2人傷勢較輕目前皆已出院。另外39歲李男頭部、頸部、背部、肢體，2度灼傷40%、腳部骨折，還在持續住院觀察中。

根據《自由時報》報導，事發當時，李男曾嘗試爬上高處滅火，不料火勢漫延，迅速將他困住，於是只能從約1層樓高的位置跳下，造成左腳骨折，無力逃跑，所幸剛好看到阮男逃出門外，連忙大聲呼喊對方名字求救。阮男聽到後，立即折返協助李男逃出，2人才一離開火場，工廠便直接崩塌，驚險逃過一劫，其他員工見狀立刻衝上前抱著兩人大哭。

李男獲救後因傷勢較重，由員基轉診到彰化基督教醫院，緊急送至開刀房進行手術。董事長李新傑原本在外地出公差，得知廠內陷入火海，除了第一時間心繫是否有人員受困、員工是否平安外，也前往醫院慰問受傷的李男，所幸對方意識清楚，目前持續觀察當中。

▲彰化文賀大火悶燒超過18小時。（圖／翻攝自彰化縣消防局第二大隊）

據了解，文賀公司以生產紙製品聞名國際，看到未來的環保趨勢，以節能減碳、關懷地球、減少汙染等方向努力，從歐美日進口紙張，利用ISO22000認證的無塵廠房加工，製成全世界最環保的紙杯，是美國加州、洛杉磯很多高科技產業公司愛用的牌子，無形中為台灣賺取不少的外匯。

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