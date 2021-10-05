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臉書斷線一瞬間「全下線、流量歸零」！1點更詭異：暫時也不曾存在

▲▼臉書,Facebook。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲臉書4日深夜無預警大當機。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站稍早報導《臉書當機逾6小時！　員工曝「內部一團亂」：連識別證都不能刷》，PTT也有人爆卦「臉書連辦公室的門都壞了」，討論這件事。結果就有人回文，點出在斷線的時候，臉書的DNS伺服器被監測到竟然「一瞬間全部下線、流量歸零」。更扯的是，全球BGP路由表上，「facebook.com」域名的資料通通被刪除，「也就是說，你現在去查facebook.com的DNS記錄，只會呈現一片空白」。

回文網友5日凌晨3點52分在PTT回文，「FB大當機已經超過三小時了，來更新一下目前比較確認的訊息」，首先是全球CDN服務提供商「Cloudflare」在斷線事件當下，監測到臉書的DNS伺服器突然一瞬間全部下線、流量歸零。

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更扯的是，目前全球BGP路由表上，facebook.com域名的資料通通被「刪除」，想查facebook.com的DNS紀錄，只會是一片空白，等於這個網站「暫時也不曾存在」。

這位網友指出，這些消息來自《紐約時報》的科技線記者，也是《醜陋真相》這本書的共同作者。對於臉書，《紐約時報》形容它是間「搖搖欲墜」的公司，甚至連大樓門禁卡都失效。

▲▼login with facebook。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲臉書的DNS伺服器被監測到一瞬間全部下線、流量歸零。（示意圖／Pixabay）

另外，國外論壇《Reddit》上有網友爆料，「由於FB工程師必須重置BGP的資料，但沒辦法從外網進去（因為FB自己託管DNS，連內部都掛了，是要怎麼從外部進去？）」，所以工程師只能親自到現場處理，才會拖到維修時間。

回文網友也在留言處表示，其實嚴格來說，臉書的網域還在，但對應不到伺服器，「其實這一點非常詭異，理論上DNS RECORDS沒有那麼容易『消失』」，更何況是瞬間就從全球的每一個DNS上不見，「目前沒人知道是怎麼發生的」。

他也提到目前矛頭是指向臉書自己的BGP／DNS問題，所以全世界的DNS才會找不到臉書，「白話一點，祖克柏的家還在、門牌也還在，但沒有自己掛出來，也沒有請別人掛上，結論是郵差找不到信要寄給誰。」

*本文名詞解說：

●DNS，網域名稱系統，將可讀取的網域名稱（如www.ettoday.net）轉換為機器可讀取的IP位置（219.XX.XX.131）。
●BGP，邊界閘道器協定，是網際網路上一個核心的去中心化自治路由協定，大多數網際網路服務提供者必須使用BGP來與其他ISP建立路由連接。
●CDN，內容傳遞網路，透過網際網路互相連接的電腦網路系統，利用最靠近每位使用者的伺服器，更快、更可靠地將音樂、圖片等其他檔案傳送給使用者。

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