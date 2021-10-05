LIVE／國民黨立委3度杯葛施政備詢　蘇貞昌再赴立院闖關

記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌5日再度前往立法院進行施政報告總質詢，由於國民黨立委日前已經3度杯葛議事進行，外界也好奇蘇貞昌能否順利上台備詢，有關立法院議事最新動態，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

立法院分別在9月24日、9月28日、10月1日邀請蘇貞昌提出施政報告，國民黨團祭出焦土抗爭，蘇貞昌28日在民進黨立委的保護下，終於順利上台提出報告，卻仍遭到國民黨立委的成群阻擋，最終僅花費10餘秒就結束。

柯建銘4日晚間受訪時表示，立法院還是要運作，國民黨團可以無限期的杯葛總質詢，但是要提出合理的理由，「你總是要監督政府，如果不想總質詢，一句話我們也可以處理」。

柯建銘指出，民進黨作為執政黨，當然希望立法院正常運作，該監督就監督、不用客氣，但是國民黨不要放棄監督權，還是希望朝野能夠理性面對，「否則連小黨都在抨擊你護航執政黨」，所以國民黨還是要想清楚、擱置爭議，讓總質詢趕快進行。

柯建銘強調，民進黨在國會佔多數，「我們不會以大欺小，而是會以大事小」，民進黨團非常尊重在野黨的權力，也希望在野黨好好質詢、問倒蘇貞昌，「有機會總質詢的時候，問到他啞口無言，我也沒有話講」。

▲行政院長蘇貞昌日前赴立法院施政總質詢，國民黨立委佔據議場杯葛議事。（圖／記者屠惠剛攝）

