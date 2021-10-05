快訊／國民黨團佔領官員席「繼續戰鬥中」　民進黨團甲動備戰

▲國民黨團今率先佔領發言台，手舉牌表態「繼續戰鬥中」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院5日再度邀請行政院長蘇貞昌進行施政總質詢，不過，國民黨團上午拂曉出擊，7點率先進入議場，佔領官員席及備詢台，計劃發動第五次杯葛；民進黨團則在昨天下午發布甲級動員令，上午8點半將在議場集合備戰。

因不滿行政院「3+11」專案報告及補充報告，內容否認該政策與5月本土疫情爆發關聯，國民黨團自本會期開議以來，已經4度杯葛院會，上周五因不滿立法院副院長蔡其昌主持議事結果，抗議主席不公，祭出推倒備詢台、佔領官員席行動，院會空轉一整天。

國民黨團今天上午7點率先進入議場，把「繼續戰鬥中」手舉牌放在發言台，並在官員席擺上各式口號標語，批評「3+11就是破口，陳時中下台」、「陳時中、范雲800多條冤魂等你」，意圖發動第五次杯葛行動。

民進黨立法院黨團總召柯建銘昨晚受訪表示，協商的大門永遠敞開，「我們不會以大欺小，而是會以大事小」，希望能維持國會正常運作；國民黨有什麼理由無限期杯葛總質詢？呼籲藍營不要放棄監督權，否則連小黨都抨擊國民黨是不是在護航執政黨，國民黨必須想清楚。

▲國民黨團再度佔領官員席及備詢台。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團今天再度拂曉出擊，國民黨立委陳玉珍拉筋伸展。（圖／記者屠惠剛攝）