今年必收期間限定清新系棉棉「柑橙氣息、花果香調」　可甜可鹽香氛控必收

▲Kotex靠得住季節限定香氛「摩納哥玫瑰草莓」及「大溪地橙花葡萄柚」散發滿滿度假氣息。（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

疫情期間停滯了旅人的腳步，卻關不住心裡那個想飛的靈魂，嚮往度假的心需要好好被撫慰。今年Kotex要用最療癒的異國香氛讓女孩們輕輕一撕開就「姐瘋」！不能出國的日子，就用浪漫果香來趟異國之旅！Kotex靠得住「摩納哥玫瑰草莓」及「大溪地橙花葡萄柚」，自然清新的果香讓女孩們一秒飛到度假勝地，僅期間限定版的度假香氛，讓女孩們迫不及待想把浪漫氛圍全部帶回家。

▲疫情讓旅人腳步停滯，但關不住想飛的心。（圖／翻攝自PEXELS、PIXABAY）

▼摩納哥玫瑰草莓有熱情濃郁的玫瑰香氣加上草莓的清甜氣息。（圖／記者湯興漢攝，下同）



▲大溪地橙花葡萄柚則有葡萄柚果香加上清新的橙花香氣。

Kotex靠得住香氛系列衛生棉擁有多款療癒香氣，一直以來都是女孩們度過生理期的動力，今年更推出「摩納哥玫瑰草莓」及「大溪地橙花葡萄柚」等兩款季節限定商品，摩納哥玫瑰草莓有熱情濃郁的玫瑰香氣加上草莓的清甜氣息，一聞到這個氣味就彷彿來到南法小城被花海包圍，少女感十足；大溪地橙花葡萄柚的葡萄柚果香加上清新的橙花，閉上眼就像是踩在被暖陽曬過的沙灘上，還能感受到浪花輕撫的沁涼享受，滿滿的海島氣息心情超chill，兩款度假香氣讓女孩們的那幾天變得更可愛。

今年Kotex靠得住推出的兩款季節限定款香氣－摩納哥玫瑰草莓、大溪地橙花葡萄柚都洋溢著滿滿度假氛圍。兩款經典香氛都是10月限定，女孩們入手要趁早，現在就到屈臣氏、康是美、寶雅、家樂福、大潤發把期間限定的度假風棉棉帶回家，讓女孩們的那幾天也可可愛愛！

期間限定嘗鮮價$39起 : https://bit.ly/2XTTgeG