【廣編】Kotex全新度假香氛系列讓人一秒愛上！摩納哥玫瑰草莓、大溪地橙花葡萄柚帶女孩體驗偽出國旅行

▲Kotex全新香氛系列兩款衛生棉，擁有讓人一秒愛上的清新浪漫香氣。

圖、文／Kotex提供

疫情下好想放風出國度假？香氛棉專家Kotex全新香氛系列以「帶你環遊世界，享受香氛假期」為主軸，運用SPA等級複合香氣營造度假氛圍，秒解女孩們的疫情煩悶。其中「摩納哥玫瑰草莓」香氛衛生棉，前味採用馥郁熱情玫瑰芬芳，搭配清甜草莓果香，讓人彷彿漫步在濃濃異國風的摩納哥街道，期待一場浪漫邂逅；另一款「大溪地橙花葡萄柚」香氛，則以細緻愉悅的橙花香氛，揉合清爽葡萄柚果香，帶給女孩蓬勃朝氣，就像徜徉在南太平洋的大溪地海島、享受海風吹拂的悠閒愜意！這兩款香氛新品皆散發讓女孩一秒愛上的清新浪漫香氣，能舒緩生理期的疲憊與沉重不適，讓女孩瞬間感受出國度假般的輕盈自在。

全系列Kotex季節限定香氛衛生棉現已於康是美、屈臣氏、寶雅、愛買、大潤發及家樂福等全國各大通路限量上市，產品規格共有「摩納哥玫瑰草莓」23cm日用及28cm量多型；「大溪地橙花葡萄柚」17.5cm護墊、23cm日用及28cm量多型等5款，女孩們可依實際生理期間的不同使用需求及個人香氛偏好選擇使用。為慶祝Kotex季節香氛新品限量發售，即日起於各大通路陸續推出買一送一、新品嘗鮮加價購等超值優惠方案。*各通路實際促銷期間與優惠內容依各通路店內公告為準