郭台銘歐洲行曝光！　草皮上享用BBQ藏「超浪漫驚喜」

▲郭董一家人享用BBQ同時，還請來現場演奏 。（圖／翻攝自曾馨瑩IG）

記者陳怡靜／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘4日在臉書透露，已經在捷克完成BNT疫苗接種，獲得相當良好的注射體驗，同時也是為BNT來台催貨。此次郭董歐洲行，也帶著妻小同行度假，老婆曾馨瑩則大方在IG上分享假期生活，只見一家人在草皮上享用BBQ的同時，郭董還請來現場演奏，氣氛相當浪漫。

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▲郭董一家人享用BBQ。（圖／翻攝自曾馨瑩IG）

郭台銘在20年前斥資上億元買下位在布拉格東南方的一座百年古堡，作為送給亡妻林淑如的禮物，還將古堡命名為SerenaCastle。而郭董和現任妻子曾馨瑩的婚紗照，就是選在這裡拍攝。

郭董這次的捷克行，除了為疫苗奔波外，也帶著一家人來度假。曾馨瑩也在IG上PO出多張布拉格風景照，以及孩子們在泳池戲水的影片，不僅如此，一家人也在草皮上享用BBQ，甚至請來現場提琴演奏，美食、美景配上悠揚的琴聲，為現場增添了許多浪漫氣氛。

▲▼曾馨瑩PO出多張度假美景照 。（圖／翻攝自曾馨瑩IG）

日前郭董在臉書發文表示，自己已經在捷克布拉格的Shopping Mall接種Pfizer-BNT疫苗，每劑價格35美元（約新台幣974元），休息30分鐘即可離開，結束後獲得一張歐盟通用的證明，才可以展開接下來在歐洲的行程。