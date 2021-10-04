徐巧芯突然退出「黨內群組」　傳不滿朱立倫人事布局

▲台北市議員徐巧芯突然退出黨內政論群組，引發各界揣測。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨主席當選人朱立倫4日公布黨務人事安排，包括秘書長、文傳會主委、發言人等黨務一級主管名單陸續出爐。不過，名單公布後，同為朱系子弟兵的台北市議員徐巧芯突然退出黨內政論群組，被黨內人士推測是不滿人事佈局。對此，徐巧芯僅低調回應，最近手機怪怪的，相信新人事對未來黨務會有幫助。

根據朱立倫新公布的黨務人事，台東前縣長黃健庭出任中央委員會秘書長、新北市前民政局長江俊霆接任專任副祕書長兼辦公室主任、朱辦發言人凌濤接任文傳會主委兼國民黨發言人、立委林奕華接任革命實踐研究院院長、退役上將季麟連接掌黃復興黨部、組發會由雲林縣黨部主委許宇甄出任、行管會主委邱大展留任。

黨務名單公布後，黨內人士議論紛紛，質疑名單有酬庸嫌疑，不料被視為藍營青年軍的徐巧芯無預警退出黨內政論群組，被解讀是不滿人事布局。對此，徐巧芯僅低調回應媒體，最近手機LINE怪怪的，會考慮換一台手機，相信新的人事安排對未來黨務會很有幫助。

朱立倫當選國民黨主席後，預計在10月30日全代會上任，但由於10月23日遇立委陳柏惟罷免案，12月緊接而來又有4項公投案，所以為避免交接空窗期帶來影響，中常會已通過讓朱立倫5日先行上任。

不過，人事名單公布後，黨內傳出基層不滿黃健庭人事案，原因是其先前被綠營提名監察院副院長，又曾受邀擔任郭台銘副手，料將成為朱上任首要處理、安撫的人事難題。

▼徐巧芯低調回應「最近手機怪怪的」；圖為徐巧芯日前用手機預約施打疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

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