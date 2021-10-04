中油招考與1218公投撞期　詹為元：不管是哪一種理由都罪該萬死

▲詹為元。（圖／翻攝自詹為元臉書）



記者杜冠霖／台北報導

中油日前公布僱用人員甄試簡章暨招考訊息，考試日期在12月18日與公投撞期，對此，國民黨青年部副主任詹為元表示，中油早就知道公投時間了，會選這天考試只有兩種可能，一是政治操作，故意選同一天降低投票率，二是根本不在意公民投票，極度藐視民主權利的行使，「不管是哪一種理由都罪該萬死。」

對於中油招考與公投撞期，詹為元指出，四項公投延到12月18日的決定日期是今年7月2日。中油發布簡章的日期是今年10月1日，換句話說，中油早就知道公投時間了，這只有兩種可能，「一是政治操作，故意選同一天降低投票率、二是根本不在意公民投票，極度藐視民主權利的行使。」

詹為元表示，不管是哪一種理由，都是罪該萬死。而且每年報名中油考試的都是上萬人，以去年為例共有14,844人報考，不就等於逼這一萬多人放棄公民權利的行使，「中油到底有什麼樣非12月18日不可的理由？」

詹為元舉例，如果明天就是總統大選或者是縣市首長選舉投票了，但高普考、學測、基測也都是隔天，請問會摸摸鼻子選擇一個去，還是會大罵政府搞什麼鬼，怎麼會把兩樣這麼重要的事情放在同一天，「很不幸這次1218的公投，國營事業中油卻這樣搞，故意把考試放同一天。」