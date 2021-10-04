「黑貓歌舞團」經典大腿舞台中重現　目標全台巡迴文化傳承

記者白珈陽／台中報導

曾經風靡全台的「黑貓歌舞團」將再正式啟動！黑貓歌舞團距今已70餘載，所剩無幾的團員之一丁祥，決定將其特有的台語歌舞、戲劇交叉演藝文化繼續傳承，號召廖俊、澎澎等老牌明星共同發起「台灣重現黑貓歌舞劇演藝文創協會」，從台中出發，將巡迴全台公義演出，推廣黑貓歌舞團演藝文化，為新一代藝人創造新的表演平台。

▲丁祥將黑貓歌舞團最為世人津津熱道的「大腿舞（康康舞）」呈現觀眾。（圖／記者白珈陽攝）

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「So La Mi La So Mi Lo So 黑貓在那邊坐沒穿褲」，黑貓歌舞團歌曲在民國4、50年幾乎家家戶戶都傳唱著。當時的農業社會，1元可買8斤豬肉，而1張黑貓歌舞團票價就要2.5到3元，民眾卻仍爭相購票進場觀看，不過後來因電視、電影慢慢普及，黑貓歌舞團就逐漸式微。

目前僅存少數幾位團員之一的丁祥，決定將黑貓歌舞團特有的演藝文化傳承沿續，成立「台灣重現黑貓歌舞劇演藝文創協會」，3日晚間於台中市某婚宴會館舉辦盛宴，將當初黑貓歌舞團最為世人津津熱道的「大腿舞（康康舞）」呈現觀眾，二度中風的演員廖峻，更與昔日最佳拍檔澎澎，即興來一答嘴鼓脫口秀，老牌藝人康龍、慕容華、細說台灣知名演員吳炎棟、嚴偉立高歌獻唱，成立大會現場彷彿重現黑貓歌舞團榮景。

▲丁祥號召廖俊、澎澎等老牌明星共同發起「台灣重現黑貓歌舞劇演藝文創協會」。（圖／記者白珈陽攝）

「台灣重現黑貓歌舞劇演藝文創協會」理事長丁祥表示，生命年歲有限，藝術文化無限，希望在有生之年，能將台語歌舞、戲劇交叉穿梭表演文化傳承延續下去，謝謝演藝好友廖峻、澎澎等人共襄盛舉，特別感謝的是好友與買謙宗全力支持，「台灣重現黑貓歌舞劇演藝文創協會」正式啟動。

▲台中市文化局長陳佳君頒發理事當選證書予丁祥。（圖／記者白珈陽攝）

