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堆高機牙叉停半空！20歲男載19歲男經過「正中頭部」雙雙慘死

▲▼台中市霧峰區中正路2日發生一起死亡車禍。（圖／臉書社團「霧峰人之全新&二手俱樂部」）

▲▼台中市霧峰區中正路2日發生一起死亡車禍。（圖／臉書社團「霧峰人之全新&二手俱樂部」，下同）

記者白珈陽、戴若涵／台中報導

台中市霧峰區中正路2日晚間發生一起死亡車禍！一輛堆高機停放於該處卸貨，不料，一名20歲王姓機車騎士載著19歲魏姓男子經過時，當場碰撞上堆高機，再撞上停放在路邊的轎車，王男、賴男雖經緊急送醫搶救，但仍不幸宣告不治。

死者親友4日在臉書社團中PO文，徵求事發當時的汽、機車行車紀錄器畫面。親友表示，事發當時商家在3線道上，占用了2線道路卸貨，現場不僅沒有人員看守，堆高機的牙叉也升停在半空中，導致2名年輕人騎車經過時，當場遭堆高機的牙叉正中頭部慘死。拜託廣大網友集氣轉貼，「讓小孩的家長能釐清真相，知道小孩子是怎麼出事的」。

▲▼台中市霧峰區中正路2日發生一起死亡車禍。（圖／臉書社團「霧峰人之全新&二手俱樂部」）

根據警方調查，39歲的賴姓堆高機駕駛2日晚間7時28分於霧峰區中正路133-2號前卸貨，而20歲王姓騎士載著19歲魏姓男子沿中正路往草屯方向行駛。王姓騎士先是碰撞上堆高機後，再撞上正在路邊停車的轎車，機車車頭受損、轎車則是左側受損。

警方獲報到場後，緊急將王姓騎士及魏男送醫搶救，但2人經緊急分送亞大醫院、仁愛醫院搶救。院方透露，王姓死者到院時頭部嚴重變形，經急救30分鐘後仍宣告不治，而魏男也因傷勢過重搶救無效。至於3方駕駛酒測值均為0，詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

▲▼台中堆高機路邊卸貨，騎士騎車經過猛撞上2人送醫搶救亡。（圖／民眾提供）

▲堆高機路邊卸貨，騎士騎車經過猛撞上，2人送醫搶救亡。（圖／民眾提供）

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