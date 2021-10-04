宜蘭河畔陶雕壁畫《西堤晚眺》亮相　游錫堃大讚歷史結合藝術

▲宜蘭河畔陶雕壁畫《西堤晚眺》首度亮相。（圖／游錫堃辦公室提供）



記者林銘翰／宜蘭報導

立法院長游錫堃4日出席宜蘭河水岸《西堤晚眺》陶雕壁畫發表會，游錫堃表示，彰化師範大學美術系教授陳世強是宜蘭的傑出子弟，他以《穿越古今宜蘭河》為素材，進而創作出更精采的《西堤晚眺》，是一個歷史結合藝術的成功案例。

游錫堃4日上午在陳世強、宜蘭縣長林姿妙、知名藝術家蘇振明、宜蘭縣議員林錫明、莊淑如、林麗議等人的陪同下，共同出席宜蘭河水岸「西堤晚眺」陶雕壁畫發表會。

游錫堃致詞時表示，他擔任宜蘭縣長時，戒嚴解除的時間還不久，當時還是禁說方言的年代，不像現在台灣主體性已奠定，大家愈來愈了解民主聖地宜蘭，也越來越喜歡到宜蘭旅遊，這是件非常幸福的事，對於今天能參加這場結合歷史與藝術創作的發表會，他感到非常榮幸。

▲游錫堃出席宜蘭河水岸「西堤晚朓」陶雕壁畫發表會。（圖／游錫堃辦公室提供）



游錫堃指出，今天的主角陳世強是宜蘭的傑出子弟，在自己擔任宜蘭縣長時，陳世強當時就在文化中心的宜蘭縣史館籌備處，負責美術編輯工作，他所編輯的《宜蘭文獻雜誌》雙月刊及《宜蘭文獻叢刊》，可說是一鳴驚人，深獲同行讚許，更在1994年獲行政院新聞局公辦雜誌類金鼎獎。

游錫堃說，陳世強所建立的美編風格，以及其主持的計畫和參展，更是獲獎紀錄無數，他為回饋家鄉鄂王社區所主持的一個計畫，讓該社區榮獲2013年聯合國宜居城市藝術文化遺產獎第一名，在頭城烏石港一座以古詩「石港春帆」為靈感的雕塑也是他的傑作，很有創意令人讚嘆。



游錫堃說明，他今天之所以特別從台北趕來這場發表會，是因為這幅巨作有三個重大意義。第一，這座陶雕的前身是陳世強以一年半的時間，繪製長達750公分、高達105公分的水彩巨作《穿越古今宜蘭河》，榮獲國史館台灣文獻館110年度文獻書刊佳作獎。

游錫堃說，陳世強接著又以《穿越古今宜蘭河》為素材，進而創作出更精采的《西堤晚眺》，可以說沒有《穿越古今宜蘭河》就沒有《西堤晚眺》。

▲西堤晚朓陶雕壁畫發表會。（圖／游錫堃辦公室提供）



游錫堃說明，第二，陳世強的家鄉鄂王社區，是宜蘭城傳統藝師的聚居地，陳世強長期進行調查、發掘乃至學習、傳承，讓宜蘭傳統的民族技藝重新發揚光大，而眼前這幅陶雕作品，陳世強自己就承認在技藝上有受到廟宇畫師曾水源、燒畫磚藝師顏文伯的影響。

游錫堃再指，第三，歷史結合藝術，《穿越古今宜蘭河》是一個成功案例，而工程與藝術結合，更是宜蘭縣政府一直推動的政策，有了藝術，工程才有生命。

游錫堃回憶，在他宜蘭縣長任內，就曾大力推動橋樑藝術化，包括泰雅大橋、葫蘆堵大橋、員山大橋、下渡頭大橋等，都是這個政策下的產物，很高興這個政策理念，第一河川局及宜蘭縣政府能夠繼續傳承下去。



游錫堃表示，他以陳世強是宜蘭子弟為榮，也以曾是陳世強縣府同事為榮，並且以宜蘭人特有的祝福語，祝大家在目前疫情肆虐的情況下，都能「平安順興」。

▼立法院長游錫堃（右）、宜蘭縣長林姿妙（左）。（圖／游錫堃辦公室提供）

