高鐵站設宜蘭四城引反彈　游錫堃：留下污點就不好

▲立法院長游錫堃認為高鐵設四城站，留下污點就不好。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

高鐵延伸宜蘭案，交通部中意站址設礁溪四城站，引發宜蘭地方反彈，立法院長游錫堃4日在宜蘭表示，若只是考慮到工程而選四城站，「這樣的話，我很怕說，未來百年，反而大家檢討的時候，會對現在的決策會有不滿，留下污點就不好。」

游錫堃4日參加宜蘭河畔設置大型陶雕壁畫作品活動時，針對高鐵延伸宜蘭案表示，非常感謝中央政府願意高鐵這麼大的建設來到宜蘭，但這麼大的建設，一定要小心，希望45萬縣民大家都很方便，到底方便在哪裡？他沒有特別意見，這個就讓專業評估。

但是他認為，如果是設在四城的話，看到民意這麼多人反對設在四城，而這跟派系無關，大家可以看看反對包括國民黨宜蘭縣議會議長、民進黨宜蘭市市長等，這是跨黨派反對。另，也包括立法委員、縣議會、鄉鎮長與代表會主席等很多民意都認為四城不適當。

游錫堃強調，一個高鐵這麼重大建設且花那麼多錢，當然希望有利宜蘭縣整體發展，設在那個地點非常重要，如果設置並沒有考慮宜蘭縣整體發展，只是考慮到工程，這樣的話，很怕未來百年，大家檢討的時候，會對現在的決策會有不滿、留下污點就不好。

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