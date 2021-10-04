住宜蘭四星級酒店「蓮蓬頭狂放屁」！換房還被降等　業者回應了

▲民眾入住宜蘭飯店，蓮蓬頭狂放屁。（圖／翻攝臉書／好想住飯店好康.踩雷不藏私）



記者柯振中／綜合報導

近日疫情趨緩，許多人會趁著假日出遊。不過，一位民眾帶著全家大小到宜蘭遊玩，花了將近萬元，入住某家四星級的溫泉酒店，竟然發生熱水不熱的狀況，向飯店投訴，得到換房的通知，竟然還被「降等」，最後還只補償2款玩具，讓他十分生氣。對此，飯店則說，除了道歉，還有給予房價折扣。

根據《東森新聞》報導，這位民眾投訴，全家到宜蘭玩，入住該間溫泉酒店，光是房間的費用，就花了9,300多元，卻發現洗澡水不熱，水壓也十分不穩。

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依據影片畫面，民眾打開浴室內的蓮蓬頭，蓮蓬頭卻像是「放屁」一般，不斷發出「噗滋噗滋」的聲音，水也斷斷續續流出，有時沖出水柱，有時候又是水霧，讓人不曉得怎麼使用。

▼蓮蓬頭沖出的水柱時強時弱，讓人不曉得該如何使用。（圖／翻攝臉書／好想住飯店好康.踩雷不藏私）



向飯店人員投訴，直到接近午夜，才能夠換房洗澡，沒想到新換的房間沒有陽台，直接被「降等」，隔天想要吃飯，飯店的供餐量還很少，接連3件事讓他氣炸了。

這位民眾也直說，碰到這種事，實在相當生氣，下次絕對不會再光顧，且若房間要降等，那飯店就應該把金額退還，讓他只繳交降等房型的價格。

對此，飯店則回應，當時馬達有突發狀況，3、40分鐘內修復，也恢復供應熱水，當晚的值班主管有安排該組遊客，使用另外一間空房的浴室洗澡，隔天櫃台主管有再度致歉，並且給予折扣。

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