手握拔罐器！女大生突閃過「DIY腮紅」念頭　只吸2秒結果GG了

▲妹子幫媽媽拔罐，1舉動悲劇了。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

妹子耍笨，結果真的尷尬啦！一位女大生日前在《Dcard》發文，前幾天媽媽說頭在痛，就拿了電動拔罐器叫她幫忙拔罐，她於是突發奇想，往臉上吸了2秒DIY腮紅，還一臉驕傲地給媽媽看「妳看我的腮紅。」結果要卸妝的時候，才發現GG了。照片一出，其他網友都笑翻，「為什麼有人這麼笨？」

這位女大生發文「耍笨在臉上拔罐」，說當時她一拿到電動拔罐器後，腦中閃過一個念頭，就拿拔罐器往臉上吸了2秒，然後一臉驕傲地跟媽媽炫耀「媽～妳看我的腮紅」。原PO媽看到後，就叫她不要亂玩，而且臉真的紅掉了。

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▲妹子臉上出現超大圈腮紅。（圖／翻攝自Dcard）

女大生不以為意，因為畢竟只有吸2秒，心想等等應該就退了，沒有很在意，「結果要卸妝的時候，拿鏡子來照，發現我的臉直接瘀青了呢……」她當場哭笑不得，「日常耍笨被自己蠢到，還好現在都戴口罩可以遮一下，遠距教學也不用在學校吃飯，不然口罩拿下來真的很丟臉。」

照片一出，原PO臉頰上又圓又大的拔罐形狀腮紅，讓其他人不禁笑噴，「可以發在笨版嗎」、「嗯？麵包超人」、「小時候用養樂多瓶對我自己的嘴巴幹過一樣的事」、「金童玉女的腮紅」、「我記得我花了快一個禮拜（退），妳加油」、「另一邊也吸一下，才不會不平均」、「腮紅好看欸！」