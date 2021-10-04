　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

手握拔罐器！女大生突閃過「DIY腮紅」念頭　只吸2秒結果GG了

▲▼拔罐,中醫,民俗療法,復健（圖／取自免費圖庫Pixbay）

▲妹子幫媽媽拔罐，1舉動悲劇了。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

妹子耍笨，結果真的尷尬啦！一位女大生日前在《Dcard》發文，前幾天媽媽說頭在痛，就拿了電動拔罐器叫她幫忙拔罐，她於是突發奇想，往臉上吸了2秒DIY腮紅，還一臉驕傲地給媽媽看「妳看我的腮紅。」結果要卸妝的時候，才發現GG了。照片一出，其他網友都笑翻，「為什麼有人這麼笨？」

這位女大生發文「耍笨在臉上拔罐」，說當時她一拿到電動拔罐器後，腦中閃過一個念頭，就拿拔罐器往臉上吸了2秒，然後一臉驕傲地跟媽媽炫耀「媽～妳看我的腮紅」。原PO媽看到後，就叫她不要亂玩，而且臉真的紅掉了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲妹子臉上出現超大圈腮紅。（圖／翻攝自Dcard）

女大生不以為意，因為畢竟只有吸2秒，心想等等應該就退了，沒有很在意，「結果要卸妝的時候，拿鏡子來照，發現我的臉直接瘀青了呢……」她當場哭笑不得，「日常耍笨被自己蠢到，還好現在都戴口罩可以遮一下，遠距教學也不用在學校吃飯，不然口罩拿下來真的很丟臉。」

照片一出，原PO臉頰上又圓又大的拔罐形狀腮紅，讓其他人不禁笑噴，「可以發在笨版嗎」、「嗯？麵包超人」、「小時候用養樂多瓶對我自己的嘴巴幹過一樣的事」、「金童玉女的腮紅」、「我記得我花了快一個禮拜（退），妳加油」、「另一邊也吸一下，才不會不平均」、「腮紅好看欸！」

►什麼！COACH包才2850元

ET快訊
五倍券「數位改紙本」資格曝光　網怒：是在耍人？
騎車撞牙叉2男爆頭斷頸慘死　目擊者驚喊：皮肉還黏地上
醫生娘仙山墜谷「死因出爐」　夫淚崩見亡妻
麥當勞APP買1送1出包　業者急送補償方案
澎恰恰台版《魷魚》電話真能打通！　苦主急喊：母湯卡啊
快訊／諾貝爾生醫獎出爐　美國2學者共獲殊榮
剛離開婆家…老公上車猴急脫光！　她急護胸結局神反轉
快訊／國1小客車猛撞護欄　車流紫爆回堵6km

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

用路人注意！雙十連假不塞車　國道匝道管制措施一次看

突破傳統正紅色！國慶禮賓人員服裝曝光　網讚：史上最好看

加護病房探病擬放寬！指揮中心：優先討論開放探視長期住院病患

金門宣布：放寬免快篩條件！　10／5起「符合1項」機場旅客免篩

金門莫德納第二劑下波給重大傷病患、孕婦！接種時程曝光

傳承奶奶手藝！眷村孩子改良愛的臘肉　獲國際三大美食獎

國慶連假天氣一次看！　熱帶系統甩雨彈「東台灣」慎防大雨

戶外口罩放寬！指揮中心：河濱運動、宴席離座敬酒仍要戴罩

二級一延再延！專家曝「降級條件」：不要只看疫苗涵蓋率

郵局五倍券預約首日破43萬份！　想搶第一天領券得在10／9前預約

曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...

金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

視網膜真的喝香菜汁！16杯等你　一吞變臉「反胃吐出來」工作人員笑翻

鍾欣凌「領獎脫束褲」強調：有內褲！　許傑輝1分擦肩視帝..要「查出誰跑票」XD

90秒感言！《天橋上的魔術師》金鐘大贏家　薛仕凌雙料得獎...工地噗嚨共3人組合體

金鐘56得獎瞬間都在這　感動、開心..恭喜你們！！

吳宗憲喊話小鬼「已是金鐘獎永遠的得主❤」　KID「像打敗仗」…憲哥：觀眾是唯一老闆！

用路人注意！雙十連假不塞車　國道匝道管制措施一次看

突破傳統正紅色！國慶禮賓人員服裝曝光　網讚：史上最好看

加護病房探病擬放寬！指揮中心：優先討論開放探視長期住院病患

金門宣布：放寬免快篩條件！　10／5起「符合1項」機場旅客免篩

金門莫德納第二劑下波給重大傷病患、孕婦！接種時程曝光

傳承奶奶手藝！眷村孩子改良愛的臘肉　獲國際三大美食獎

國慶連假天氣一次看！　熱帶系統甩雨彈「東台灣」慎防大雨

戶外口罩放寬！指揮中心：河濱運動、宴席離座敬酒仍要戴罩

二級一延再延！專家曝「降級條件」：不要只看疫苗涵蓋率

郵局五倍券預約首日破43萬份！　想搶第一天領券得在10／9前預約

《天橋》花2億拍攝「8成動畫」卻來自大陸？　公視長文揭真相

恆大危機「接盤俠」呼之欲出！合生創展朱家4年前也救過王健林

黃金蟒探頭求摸摸「體型比手臂粗」　媽笑：多大都是小可愛

邱鋒澤舉辦「五堅情淘汰賽」　他一聽「自退團」：當最後一次演出

酒吧廁所性侵女同袍！憲指部士官督導長辯「她眼神有意」遭汰除

跳水天菜自爆奧運前染疫！康復9個月仍有症狀：像被蒸汽壓路機碾過

台北電影獎大咖雲集！邱澤攜吳慷仁同台揭獎　林心如、Ella都來了

8生肖快買彩券！　威力彩、今彩539今晚開獎　

iPhone全球賣出20億支！2張表看歷年「狂漲」售價　比三星更保值

婚禮碰上國界封鎖令！新人1妙招「兩邊家人全到齊」　畫面爆感人

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

生活熱門新聞

女用餐屁股突然濕了　竟傳出「腥臭味」

第11輪打AZ第二劑、BNT第一劑！

即／40洗腎病患AZ只打0.1C.C.　大里仁愛醫院停權

10點準時當機！搶約BNT「平台排隊中」

維持二級到10／18！指揮中心再鬆綁管制

網曝龍龍霸凌路人　理髮師遭出征

首批軍事訓練役下部隊　最大改變曝光

老公「聊天刷一排暗號」！真相神轉：是人才

近期有莫德納到貨！指揮中心公布2類接種對象

龍K之亂差點爆！博恩「1舉動」鄉民直誇猛

郵局預約五倍券今開跑！　10大實用QA一次看

首例BNT死亡！　48歲男不治

恐有2個↑颱風生成！模擬路徑曝　半個台灣變天

支持龍龍的「陣營太豪華」　網朝聖留言：水很深

更多熱門

相關新聞

前男友是底線！「龍龍自爆往日情」影片被挖

前男友是底線！「龍龍自爆往日情」影片被挖

脫口秀演員龍龍與老K的戰火持續延燒，網路也分成兩派聲浪。有網友就認為，龍龍不希望自己與前男友賀瓏的往日情被拿出來嘲笑或消費，但是在這件事爆發以前，龍龍卻曾公開自爆前男友就是賀瓏；因此網友不解「自己可以消費，別人不行消費？」

幫女客拔罐害她變「烤肉盤」　推拿師打悲情牌獲緩刑

幫女客拔罐害她變「烤肉盤」　推拿師打悲情牌獲緩刑

薪水變30萬！工程師弟湊錢出國　網揪1疑點

薪水變30萬！工程師弟湊錢出國　網揪1疑點

情侶高鐵亂佔位！　媽抱小孩被回1句話氣炸

情侶高鐵亂佔位！　媽抱小孩被回1句話氣炸

工程師嗆「人資產值低」：憑什麼領40K？遭內行打臉

工程師嗆「人資產值低」：憑什麼領40K？遭內行打臉

關鍵字：

拔罐女大生腮紅Dcard

讀者迴響

熱門新聞

NanaQ搭救護車送醫昏迷！堅持「不住院」回極簡屋

獎還沒頒完「綜藝人全走光」　只剩他槓龜待到最後

多久大號一次算正常？　醫師曝3個字

女用餐屁股突然濕了　竟傳出「腥臭味」

第11輪打AZ第二劑、BNT第一劑！

老K拿白曉燕開玩笑　白冰冰發聲

女店員遭挖眼！家屬憂醫療費...院方說話了

新北4死滅門慘案　婚紗照留血字「我要報仇」

即／40洗腎病患AZ只打0.1C.C.　大里仁愛醫院停權

總在連千毅身後…爆乳日文老師羞曝：用XX教學

10點準時當機！搶約BNT「平台排隊中」

馬桶蹲5小時…他炸出「2顆檸檬蛋糕」痛爆！醫歪頭看傻了

回家看見新iPhone！人夫一句萬人笑爛

愛犬被攻擊　男主人彎刀砍死美洲獅

吳姍儒CEO未婚夫爆「雙喜」！

更多

最夯影音

更多
曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...

曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...
金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面