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高雄男酒駕瞎掰「我有肝病啦」　遭扣車哀號：怎麼載小孩？

▲▼酒駕的謝姓男子遭警盤查時，還瞎掰自己有肝病。（圖／記者吳世龍翻攝）

謝姓男子酒後騎車遭警盤查時，還瞎掰自己有肝病，經酒測後酒測值達0.21毫克。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名謝姓男子日前騎機車外出時，因頸部潮紅被警方發現，隨即遭攔下盤查，警方發現他不僅臉部泛紅，全身還散發著酒氣，要求酒測時，他還掰說：「啊！那是因為我有肝病啦」果然經酒測後超標，警方依規定準備摯單告發及扣車時，謝男竟向開始員警抱怨起來，表示自己又沒錢、沒機車怎麼載小孩等話，企圖向警求情，但員警則一句話讓他當場啞口無言。

這名酒駕的謝姓男子，3日上午11點左右騎乘機車行經苓雅區五福、凱旋路口時，被凱旋路派出所的巡邏員警發現，他的頸部明顯潮紅，隨即上前攔下盤查，員警發現謝男還滿臉泛紅，身上也散發著酒氣，立刻要求進行酒測，這時他還掰說：「啊，那是因為我有肝病啦！」但警方不為所動，果然經酒測後，酒測值達0.21毫克，已違反道路交通管理處罰條例第35條。

▲▼酒駕的謝姓男子遭警盤查時，還瞎掰自己有肝病。（圖／記者吳世龍翻攝）

正當員警依法開單告發及當場查扣機車時，謝男竟心生不滿，開始抱怨自己沒錢，沒機車怎麼載小孩等話，企圖向警方求情，但員警則是告知他「喝酒後就是不能騎車！」讓他當場啞口無言。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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