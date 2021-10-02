槍煞「都蘭國小書包」裝吸血本票　借10萬逼還36萬元

▲潘姓男子不但擁槍還經營地下錢莊放款，日前遭警方逮捕。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名潘姓男子不但擁槍還開設地下錢莊，以年息120％至360％不等的高額利率放款。高雄市警察局鹽埕分局獲報後，經過1年多追查下，終於在9月30日將他逮捕，並在住處起出改造手槍1把，訊後依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例及重利罪偵辦。

鹽埕分局表示，從去年起陸續接獲轄區內的民眾向地下錢莊借貸案，經過一年多的時間，抽絲剝繭清查比對，終於掌握38歲的潘姓男子，以年息120%至360%不等的高額利率，放款給不特定人士的事證，經過連日來的跟監及蒐證，於9月30日清晨時分在楠梓區潘男的住處順利將他逮捕。

▲警方起出改造手槍1枝、彈匣1個、子彈5顆及被害人簽押的借據、本票各13張等證物。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方除查獲改造手槍1枝、彈匣1個、子彈5顆外，另外在潘男友人店內的都蘭國小書包內，找到被害人簽押的借據、本票各13張等犯罪證物。全案依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例及重利罪移送高雄地檢署偵辦外，將持續通知其他借款人到案說明，清查是否尚有其他集團性組織共犯，並溯源追查潘男的槍枝來源。

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