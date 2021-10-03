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阿北網交正妹想更進一步　跑4家超商買7萬遊戲點數！第5家喊卡

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名董姓男子日前透過網路交友，與一名自稱是「夏甜甜」的女網友互加好友後，開始甜言蜜語，更謊稱如果要近一步交往聯繫，就必須要購買10萬元的遊戲點數，董男不疑有他，分別前往4家超商用信用卡購買8張共72500元的遊戲點數後，警方再他前往第5家超商購買前，即時成功攔阻。

▲▼ 董姓男子為了要跟女網友進一步認識，竟花10萬元到超商買點數，所幸警方及時攔阻。（圖／記者吳世龍攝）

▲60歲的董姓男子為了要跟女網友進一步認識，竟花10萬元到超商買點數，所幸警方及時攔阻。（圖／記者吳世龍翻攝）

這名遭詐騙的董姓男子年約60歲，1日晚上約7點40分左右，前往鹽埕區府北路上的一間超商購買遊戲點數時，因他一邊通電話一邊購買，甚至還不斷操作手機拍照回報，讓店員驚覺有異立刻通報。鹽埕分局建國四路派出所員警趕抵超商時，卻發現董男早已離去，但店員告知警方，董男疑似還要前往下一間的超商，於是根據店員提供的線索，擴大搜尋周邊的超商，果真在富野路上發現他的蹤跡，隨即上前攔阻並帶回派出所內了解。

▲▼ 董姓男子為了要跟女網友進一步認識，竟花10萬元到超商買點數，所幸警方及時攔阻。（圖／記者吳世龍攝）

董男向員警表示，9月30日透過臉書交友廣告認識一位年輕貌美的女網友，對方以LINE帳號「夏甜甜」與他互加好友，開始對他甜言蜜語，不久後便告訴他說，如果要進一步發展下去，就必須要購買共10萬元的遊戲點數當作保證金，董男因想認識年輕美眉，於是不疑有他聽從指示，前後到4家超商以信用卡購買8張總計約72500元的遊戲點數卡，所幸第5次購買前被警方及時攔阻勸說，他才恍然大悟知道自己上當受騙。

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