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台南文化中心37週年館慶盛大開幕　黃偉哲邀請大家共襄盛舉

▲今年台南文化中心館慶開幕活動盛大展開，台南市長黃偉哲與熱鬧的蛙靠部落唱唱跳跳，一同為10月壽星慶生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲今年台南文化中心館慶開幕活動盛大展開，台南市長黃偉哲與熱鬧的蛙靠部落唱唱跳跳，一同為10月壽星慶生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年台南文化中心館慶開幕活動在2日盛大展開，「無獨有偶工作室劇團」帶來《綠色奇蹟尋偶趣》的首場演出，台南市長黃偉哲與熱鬧的蛙靠部落唱唱跳跳一同為10月壽星慶生，揭開文化中心37週年館慶活動序曲。

▲今年台南文化中心館慶開幕活動盛大展開，台南市長黃偉哲與熱鬧的蛙靠部落唱唱跳跳，一同為10月壽星慶生。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲今年台南文化中心館慶開幕活動盛大展開，台南市長黃偉哲與熱鬧的蛙靠部落唱唱跳跳，一同為10月壽星慶生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，歡迎大家共同來慶祝文化中心37歲生日快樂，大小朋友還有無獨有偶劇團的長頸鹿一同來慶祝文化中心館慶，37週年推出了許多精彩的活動與表演，希望所有的市民朋友一同來共襄盛舉。

▲今年台南文化中心館慶開幕活動盛大展開，台南市長黃偉哲與熱鬧的蛙靠部落唱唱跳跳，一同為10月壽星慶生。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲今年台南文化中心館慶開幕活動盛大展開，台南市長黃偉哲與熱鬧的蛙靠部落唱唱跳跳，一同為10月壽星慶生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南文化中心雖然座落於櫛比鱗次的摩天大樓群，但其與奇美博物館間，卻有難得的一片綠，並有點點藝術空間座落其中，形成一條綠色的藝文廊道，它靜靜地吸納自然、人文的養分，成長成一片綠色森林，故今年台南文化中心37週年館慶，仔細聆聽這片森林謳歌，以「聽森林在說話」核心，推出「仁東藝之森」系列活動。

▲今年台南文化中心館慶開幕活動盛大展開，台南市長黃偉哲與熱鬧的蛙靠部落唱唱跳跳，一同為10月壽星慶生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了讓市民朋友有機會親臨現場體驗這條廊道之美，文化中心在館慶系列活動中，安排了多種與環境對話的體驗之旅。漫遊園區間可以發現許多戶外裝置藝術，是由東海大學美術系專任副教授張惠蘭老師策展；也有以「森林物語」為題的創作藝術裝置作品；此外，還有「WeArt表演藝術平台」、「圓點聯合設計製作」及「再拒劇團」等精彩作品讓大家體會藝術家如何形塑作品與環境的連結，帶領市民以步行、騎單車，或搭乘巴士的方式，漫遊東區至仁德區的藝文廊道。

▲今年台南文化中心館慶開幕活動盛大展開，台南市長黃偉哲與熱鬧的蛙靠部落唱唱跳跳，一同為10月壽星慶生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

劇場節目也不容錯過，戲劇節目有解鎖婚姻密碼的果陀劇場《我的大老婆》、明華園戲劇總團新作《蓬萊仙島—漢鍾離》、吳念真導演醞釀七年劇作—綠光劇團《人間條件七》，以及賺人淚水、發人深思的故事工廠《小兒子》。

▲今年台南文化中心館慶開幕活動盛大展開，台南市長黃偉哲與熱鬧的蛙靠部落唱唱跳跳，一同為10月壽星慶生。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲今年台南文化中心館慶開幕活動盛大展開，台南市長黃偉哲與熱鬧的蛙靠部落唱唱跳跳，一同為10月壽星慶生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

音樂節目有餘韻繚繞的小提琴獨奏會《蘇顯達自法返台35週年巡迴獨奏會》，彷彿在塞納河畔左岸咖啡館般，沈浸在藝文之都裡、繞樑之音的長榮交響樂團與曾宇謙的《台南國際音樂節・曾宇謙 流浪者之歌》，朱宗慶打擊樂團2021豆莢寶寶兒童音樂會《Bean Bon果實敲敲樂》，藉活潑的演奏，帶領孩子認識音樂；除此，透過優雅的肢體語言、傳達心靈意境、展現藝術之美的靈龍舞蹈團《牽・不牽手》與藝姿舞集的《花敘帖》，帶領觀者跳脫時空、震撼視覺。

▲今年台南文化中心館慶開幕活動盛大展開，台南市長黃偉哲與熱鬧的蛙靠部落唱唱跳跳，一同為10月壽星慶生。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲今年台南文化中心館慶開幕活動盛大展開，台南市長黃偉哲與熱鬧的蛙靠部落唱唱跳跳，一同為10月壽星慶生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

10月、11月用藝術與文化中心同慶生。透過多元的節目展演，帶民眾重新認識東區及仁德區這片藝術森林。詳細活動介紹請鎖定仁東藝之森官網http://rendongart.tnc.gov.tw/，掌握最新訊息。

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