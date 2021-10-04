快訊／10點準時當機！搶約BNT「預約平台排隊中」　民眾全傻眼

記者曾筠淇／綜合報導

第10輪疫苗今天10點起開始預約，本輪提供AZ、高端第二劑以及BNT第一劑供民眾施打。不過稍早記者點開疫苗預約平台後，卻發現網站又當機，頁面顯示「系統作業中，已自動排隊，請稍候（N分鐘）」，無法順利預約。

▲疫苗平台無法順利預約。（圖／翻攝自疫苗平台）

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第10輪疫苗今天10點起開放預約，預約時間到明（5）日下午4點止，本輪包含AZ、高端第二劑和BNT第一劑。不過稍早記者實際打開疫苗預約平台，系統本顯示排隊1分鐘，等了一會兒畫面又變成3分鐘、4分鐘、5分鐘，等待時長不斷增加。

▲▼疫苗平台排隊時間增加。（圖／記者黃君瀚翻攝）

第10輪接種對象：

BNT

9月29日前完成意願登記的18歲至63歲第九類對象、64歲以上的一般民眾與18至22歲年輕族群。BNT施打時程則是10月6日至14日，根據指揮中心最新統計，符合資格者約38萬人。

AZ

第10輪疫苗提供第二劑AZ給民眾接種，只要在7月22日前符合已接種AZ疫苗第一劑的50歲至64歲民眾（符合資格且先前已經意願登記過）都可以施打。AZ預計10月6日至14日開放接種。至於65歲以上符合AZ第二劑接種資格民眾，將由地方政府造冊接種。

高端

符合資格者為9月8日前接種第一劑民眾，施打時程則是10月6日至14日。不過，指揮中心也表示，無論第一劑或第二劑高端，只要符合施打資格者，可直接洽詢地方衛生局或部立醫院確認後預約。

▼各廠牌疫苗最新到貨與施打時程。（圖／林宜潔製）