　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

被猛戳痛處還在笑！鄉民點名「2神人」氣度太大：一般人哪扛得住

▲網紅龍龍專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲龍龍。（圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

脫口秀演員龍龍與老K的戰火持續延燒，網路上也分成兩派聲浪。就有網友發文表示，JIM程建評和熊熊（卓毓彤）在《炎上》被大開玩笑後，臉上仍掛著笑容，這2人的度量是不是很大？貼文曝光後，立刻引發熱議，底下網友紛紛表示，「能自嘲不損人，蠻厲害了」、「JIM路線是地獄梗一哥，他沒差」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「JIM是不是比龍龍大氣多了」發文，提到JIM的氣度真的很大，每個人要開他玩笑時，都是用他爸爸過世來當哏，就連本人也會拿爸爸當哏，JIM是不是很大氣？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「他是地獄使者，不能比」、「JIM是地獄使者，沒有可比性」、「JIM就是那種開自己玩笑比你還兇的人，你根本找不到什麼點能攻擊他」、「JIM連稿都記不住怎麼可能會記仇呢」、「JIM=台脫口秀頂點，又帥又高又幽默」、「拿JIM說，不如拿熊熊說」、「熊熊的橋段才是真的傷人」。

也有網友在PTT上，以「龍K事件是不是更顯現熊熊的心胸寬大」、「我就問熊熊是不是度量很大」為題發文，提到熊熊同樣有參加《炎上》，在場多數表演者都用外流影片來當哏，結果她本人不但沒生氣，還接受劇本，用這個哏來自嘲，熊熊是否心胸很寬大？

▲熊熊自曝被男友背叛。（圖／翻攝自IG／熊熊）

▲多數網友都很佩服熊熊。（圖／翻攝自Instagram／熊熊）

大票網友紛紛表示佩服，「真的佩服熊熊」、「熊熊跟放火都值得respect」、「心理素質真的強，一般人根本扛不住」、「熊熊氣度真的大」、「希望她有個好歸宿」、「熊熊我女神」、「熊熊真的猛」、「熊熊真的厲害，respect」、「熊熊加油」、「熊熊根本聖人，心態崩壞乾脆看開了吧」、「respect，不是每個人都能做到她那樣」。

不過，也有不少網友覺得兩件事其實不能相提並論，「一個在簽約內容裡，一個不在，是有什麼好比的」、「有脫稿跟沒脫稿」、「每個人程度不一樣啊，什麼邏輯」、「每個人接受度不同，別人要你不要你偏要就是白幕」。

►換手機5千元有找！拍照功能超強大

ET快訊
快訊／台中16歲少年大安溪溺水　無生命跡象
快訊／萬里海水浴場25歲男溺水　搜救2小時未見人影
真子公主還有這筆錢！　拒3800萬嫁妝早就留後路
戴口罩、實聯制誰該先取消？　鄉民答案超一致
紅毯正妹「開中洞」靦腆一笑網戀愛　起底是才女導演
19歲騎士未二段左轉　遭車撞輾慘死輪下
喜宴賓客見「這道菜上桌」全跑光　網傻：你還留著吃？
父求「救救我的寶貝」美軍拎過鐵絲網　阿富汗女嬰現況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南BNT校園疫苗施打58262人　接種完成率65.3％

「目前疫苗都擋不住！」醫勸10／5後口罩繼續戴：別忘6月彰化夫婦

網友酸「實聯制根本沒用」該取消！陳時中：是重要措施

戴口罩、實聯制誰該先取消？鄉民答案很一致：廢到笑

全球10大潛水勝地　綠島尖翅燕魚海底母子郵筒正式啟用

未來兩週有利颱風生成　週三南方低壓再起！東台灣連假防大雨

喜宴吃一半！賓客見「這道菜上桌」全跑光　網傻了：你還留著吃？

暗戀到走火入魔！怪男抱「國中畢冊」奔女神家堵人　網驚早晚出事

被猛戳痛處還在笑！鄉民點名「2神人」氣度太大：一般人哪扛得住

老K超惡毒大開「女星地獄級玩笑」被挖　網氣瘋：冰冰姐別看

温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？

吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

吳宗憲.Kid可惜沒能帶小鬼上台...　曾國城《一字千金》奪益智實境節目主持人獎

鍾欣凌再封金鐘視后！　演活「婆婆」上台激動落淚

博恩宣布：老K無限期留職停薪！　 還原私下和解過程「道歉龍龍」

叔叔唸咒語捉弄「把阿嬤變不見」 萌娃嚇哭...嬤心疼幫罵：你壞壞！

12歲李奕樵奪新人獎！突脫口「影帝還好」　全因許傑輝警告他別得：會一路衰下去XD

台南BNT校園疫苗施打58262人　接種完成率65.3％

「目前疫苗都擋不住！」醫勸10／5後口罩繼續戴：別忘6月彰化夫婦

網友酸「實聯制根本沒用」該取消！陳時中：是重要措施

戴口罩、實聯制誰該先取消？鄉民答案很一致：廢到笑

全球10大潛水勝地　綠島尖翅燕魚海底母子郵筒正式啟用

未來兩週有利颱風生成　週三南方低壓再起！東台灣連假防大雨

喜宴吃一半！賓客見「這道菜上桌」全跑光　網傻了：你還留著吃？

暗戀到走火入魔！怪男抱「國中畢冊」奔女神家堵人　網驚早晚出事

被猛戳痛處還在笑！鄉民點名「2神人」氣度太大：一般人哪扛得住

老K超惡毒大開「女星地獄級玩笑」被挖　網氣瘋：冰冰姐別看

全大運／鄭兆村破70M為全運熱身　別比東奧差盼往正確方向前進

桃園蘆竹化學工廠起火濃煙竄天　1樓儲少量酒精警消急佈線灌救

陳柏惟駁朱立倫「大麻立委」零提案　朱辦搬出鐵證：坐實該被罷免

快訊／台中大安溪高鐵橋下驚傳溺水！16歲少年無生命跡象搶救中

台南BNT校園疫苗施打58262人　接種完成率65.3％

億萬富翁接愛女回家…遭「90噸打樁機」砸爛雙亡　事故調查結果曝

「全球隱形冠軍」文賀五廠燃燒18小時　移工返火場救1人

「最美經理」孟潔辣穿透視白襯衫　1.2萬人爭看35秒下衣失蹤片

《魷魚遊戲》首次拿下美榜！外媒盛讚：比《飢餓遊戲》更寫實

快訊／萬里海水浴場25歲男溺水　警消搜救2小時未見人影

超恐怖！女三寶闖紅燈下秒遭撞飛 2人「噴進水溝」送醫...驚險畫面曝

生活熱門新聞

10/5開放「戶外脫口罩」　陳時中公布2大條件可脫罩

指甲出現凹槽！　過來人警告快就醫

老公「聊天刷一排暗號」！真相神轉：是人才

老K性羞辱龍龍！呂秋遠「列10點精闢刺骨」

醫師去澎湖玩「我也染病了！」揪真兇手：不是毛毛蟲

支持龍龍的「陣營太豪華」　網朝聖留言：水很深

雲林全台首創　返鄉下高鐵就可打莫德納

陽明山猴群襲女「擠奶茶」噴全身　驚嚇影片曝

打BNT、莫德納、AZ可爽玩日本？　殘酷現實曝

搭捷運「錢變多」真相　網驚：我也不知

2年前大聊超摳客家男友　客家人開酸龍龍

情侶高鐵亂佔位！　媽抱小孩被回1句話氣炸

柯「打2劑幹嘛戴口罩」　專家：北市死亡率全台第一

戶外口罩鬆綁就煞不住了　醫喊看這國現況

更多熱門

相關新聞

老K「超惡劣地獄玩笑」被挖！　網氣瘋：爛透了

老K「超惡劣地獄玩笑」被挖！　網氣瘋：爛透了

脫口秀演員龍龍控訴被薩泰爾班底「老K」言語霸凌，事情延燒多日，老K於昨（2日）晚間更親上火線拍片回應，仍堅持不道歉，雙方紛爭不斷。不過，就有鄉民挖出老K過去的一段演出內容，大開演藝界前輩白冰冰女兒白曉燕命案的玩笑，影片曝光後，立刻掀起網友一面倒轟爆，「徹頭徹尾看不起你」、「講這個梗要有一輩子不紅的覺悟！」

龍龍長文槓網友「當被害者真的好辛苦」

龍龍長文槓網友「當被害者真的好辛苦」

支持龍龍的「陣營太豪華」　網朝聖留言：水很深

支持龍龍的「陣營太豪華」　網朝聖留言：水很深

不是老K嗆「被X到扭曲」　還原對話他不道歉

不是老K嗆「被X到扭曲」　還原對話他不道歉

2年前大聊超摳客家男友　客家人開酸龍龍

2年前大聊超摳客家男友　客家人開酸龍龍

關鍵字：

龍龍老KJIM程建評熊熊卓毓彤炎上PTT

讀者迴響

熱門新聞

10/5開放「戶外脫口罩」　陳時中公布2大條件可脫罩

陸瘋傳最新25人名單…趙薇列第一個！　

《斯卡羅》名導上台點名陳時中！霸氣喊話全場狂拍手

小鬼家人「公布瞬間沉默了」！妹妹40字發聲

小鬼無緣金鐘…吳宗憲KID「真實反應被拍」！

女星拋震撼彈「宣布結婚」

指甲出現凹槽！　過來人警告快就醫

她帶整疊現鈔到機車行「我要買車」　警助返家

第一網紅「無預警停更」：半夜被噁心到了　悲慘過往被起底

老K回應霸凌龍龍「絕對不跟這人道歉」

總在連千毅身後…爆乳日文老師羞曝：用XX教學

老公「聊天刷一排暗號」！真相神轉：是人才

老K性羞辱龍龍！呂秋遠「列10點精闢刺骨」

温貞菱走錯位置「工作人員大罵」

醫師去澎湖玩「我也染病了！」揪真兇手：不是毛毛蟲

更多

最夯影音

更多
温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？

温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？
吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面