被猛戳痛處還在笑！鄉民點名「2神人」氣度太大：一般人哪扛得住

▲龍龍。（圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

脫口秀演員龍龍與老K的戰火持續延燒，網路上也分成兩派聲浪。就有網友發文表示，JIM程建評和熊熊（卓毓彤）在《炎上》被大開玩笑後，臉上仍掛著笑容，這2人的度量是不是很大？貼文曝光後，立刻引發熱議，底下網友紛紛表示，「能自嘲不損人，蠻厲害了」、「JIM路線是地獄梗一哥，他沒差」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「JIM是不是比龍龍大氣多了」發文，提到JIM的氣度真的很大，每個人要開他玩笑時，都是用他爸爸過世來當哏，就連本人也會拿爸爸當哏，JIM是不是很大氣？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「他是地獄使者，不能比」、「JIM是地獄使者，沒有可比性」、「JIM就是那種開自己玩笑比你還兇的人，你根本找不到什麼點能攻擊他」、「JIM連稿都記不住怎麼可能會記仇呢」、「JIM=台脫口秀頂點，又帥又高又幽默」、「拿JIM說，不如拿熊熊說」、「熊熊的橋段才是真的傷人」。

也有網友在PTT上，以「龍K事件是不是更顯現熊熊的心胸寬大」、「我就問熊熊是不是度量很大」為題發文，提到熊熊同樣有參加《炎上》，在場多數表演者都用外流影片來當哏，結果她本人不但沒生氣，還接受劇本，用這個哏來自嘲，熊熊是否心胸很寬大？

▲多數網友都很佩服熊熊。（圖／翻攝自Instagram／熊熊）

大票網友紛紛表示佩服，「真的佩服熊熊」、「熊熊跟放火都值得respect」、「心理素質真的強，一般人根本扛不住」、「熊熊氣度真的大」、「希望她有個好歸宿」、「熊熊我女神」、「熊熊真的猛」、「熊熊真的厲害，respect」、「熊熊加油」、「熊熊根本聖人，心態崩壞乾脆看開了吧」、「respect，不是每個人都能做到她那樣」。

不過，也有不少網友覺得兩件事其實不能相提並論，「一個在簽約內容裡，一個不在，是有什麼好比的」、「有脫稿跟沒脫稿」、「每個人程度不一樣啊，什麼邏輯」、「每個人接受度不同，別人要你不要你偏要就是白幕」。