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「客家男友超摳」2年賺130萬觀看！客家人開酸龍龍：可以道歉嗎

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／龍龍LungLung）

▲龍龍曾在脫口秀上大聊「客家男友摳到爆」。（圖／翻攝自YouTube／龍龍LungLung）

網搜小組／鄺郁庭報導

脫口秀界「龍K之亂」延燒多日，女方控訴薩泰爾班底「老K」在千名觀眾前，拿她與前男友賀瓏的往事出來嘲笑，甚至被某直播提及「被賀瓏X過，性格變扭曲」等言論，讓她相當受傷。整起事件在PTT上引發討論，就有人發文自稱客家人，說先前龍龍曾在脫口秀上開客家人玩笑，「那我可以要求她向客家人道歉嗎？」

龍龍2019年曾上傳一段脫口秀影片「客家男友摳到爆」，內容中提到生理期臨時沒有衛生棉，客家男友竟然拿出前女友的留下的衛生棉，要她不要浪費，相關影片在網路上瘋傳並引發熱議。就有男網友2日晚上在PTT的Gossiping板上問卦「請問龍龍可以向客家人道歉嗎？」

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男網友指出，龍龍在影片中不斷以莫須有的事實來譁眾取寵，助長開客家人玩笑的風氣，為了抒發心中不滿，他不禁按下倒讚，本來想說就算了，但「龍K之亂」爆出後，他直呼自己「越想越不對勁」，「她在台上消費客家人，卻可以賺取流量+訂閱數（錢），那我可以要求她向客家人道歉嗎？」

貼文一出，就有人也留言，「不能同意更多」、「以她邏輯，只要當事人不開心就可以」、「那以前電視節目模仿秀，很多模仿政客說話的人，也全都要跟政治人物道歉嗎」、「我就客家人，很討厭八卦或脫口秀開這種沒營養的玩笑，導致族群的誤解。」

還有網友表示，「脫口秀來講跟相聲一樣，都是表演，我相信她沒有惡意，單純以表演心態看就好了」、「她以後每個段子都被放大鏡審查，看要怎麼玩下去，不做死就不會死」、「我尊重她的表演方式，她消費其他人時，我也覺得那沒什麼，就是表演，小氣巴拉的到底有啥不能講？地獄哏照開也無所謂，但這次看到她雙標就……」

本站1日則報導《龍龍遭薩泰爾員工霸凌　網「1段話諷刺報應」她含淚：不需要這樣》，「龍龍」參加完喜劇節目《炎上BURN》後，有發文透露心境，「我很愛惜羽毛，但這些惡意會讓我不得不認為，爸媽說年輕不要談戀愛果然是真的，不然長大會被挖出來嘲笑；也會讓我深刻覺得生為女性我真的很抱歉，這是否就是原罪。」

當時就有網友私訊諷刺「之前消費客家人，搞種族笑話覺得沒關係。我覺得報應是相互來訪的，怎樣的人會有怎樣的一起相互吸引，同情妳的遭遇，但也想告訴妳往往報應都是在生活中來到。加油吧。」對此，龍龍也直接回擊，「喔對了，雖然我眼淚在掉，但攻擊力依舊，現在最不需要的就是落井下石，請知悉。」

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