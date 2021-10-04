發票對中5碼卻「一毛錢都沒有」！　內行解答4千元飛走真相

▲發票沒過期卻領不到錢？（示意圖／記者吳珍儀攝）



記者黃可昀／綜合報導

發票對中5個數字卻一毛錢都沒有？一名女子崩潰表示，日前對5、6月發票時，其中一張後面5碼「85202」全中，代表可以拿到4000元獎金，頓時興奮到跳起來，結果要兌獎時才被告知，竟然一塊錢都領不到！網友們紛紛在貼文留言解答。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，「明明就所有數字都中，為什麼一毛錢都沒有，我難過啊！」照片中她拿著一張到飲料店消費23元的發票，後面5碼數字全部都對中，照理說有4000元獎金，不過因為她對的是「特獎」，實質上任何獎金都拿不到。

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▲末5碼跟「頭獎」末5碼相同才有中獎。（圖／翻攝自爆怨公社）



據了解，發票對獎分為特別獎、特獎、頭獎、二獎到六獎，原PO以為自己對中5碼所以中了四獎4000元，其實規則是「末5位數號碼與頭獎末5位數相同」，必須要看頭獎的3組號碼才對，原PO中的是「特獎」的後5碼，但200萬特獎與1000萬特別獎必須8碼全中才算數。

網友留言，「我還中過特獎後面7個數字，一毛也沒有，只有幹字」、「你的747跑去前面了」、「二三四五六獎都是看頭獎的，特別跟特獎是另外獨立的」、「沒事啦 我曾經中特別獎7碼結果一塊都沒有，中前七碼....捶心肝」、「每次沒中都最喜歡看到別人比我更接近」。