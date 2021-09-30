▲7-8月統一發票中獎號已開獎。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者邱晟軒／綜合報導

最新一期7、8月份統一發票完整獎號已於上周六（25日）出爐，本期千萬特別獎號碼為52604932。不過，有一名網友近日把5-8月發票一次對完，結果APP突跳1幸運中獎通知，讓她看傻直呼「嚇到我手在發抖，我以為我看錯了」，貼文曝光後，令不少許多網友紛紛羨慕炸。

有一名網友近日在Dcard上發文表示，自己決定把累積許久的21張5-8月發票一次全部對完，結果發票APP突跳出「二獎，您中了40000元」的訊息，讓他看傻驚呼，「嚇到我手在發抖，我以為我看錯了」；原PO更開心透露，「已經一年多沒對中過發票，每次對都沒抱著希望在對發票，這次重拾了我對發票的信心。」

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▲有幸運網友只對21張發票，爽中4萬元。（圖／翻攝Dcard）

貼文曝光後，引起許多網友紛紛羨慕直呼，「啊啊啊啊啊啊啊好羨慕！對了這麼多年只中過一次200」、「我的天！我來來沾沾喜氣沖掉黑手的命運了」、「21張載具就中40000是什麼鬼啊，什麼神機率啊」、「第一次看到有人分享中這麼多的，終於相信是真的」、「原PO中一次這個數字，會是多少人一生的獎金總和啊？」、「好扯！我也好想中一次」、「事實證明會中就是會中，200塊都沒有的路過」、「21張中1張4萬這什麼機率，我跟男友210張只中1張500，還買了505塊？」

對於不少民眾透露透過雲端發端爽中獎，本站日前曾報導過「對發票中200！他一查『多出800元獎金』幸運嗨喊：怎麼回事」內文指出，有一名網友發文表示，自己對中了六獎200元，但是在打開發票APP後，卻意外驚現自己多領到了800元獎金，令他感到不可思議直呼「怎麼一回事？」對此，網友就解惑指出，原PO是幸運對中了「雲端發票專屬獎」。

▲許多網友紛紛表示羨慕不已。（圖／翻攝自Dcard）

事實上，財政部日前宣布，今年下半年（7-12月）各期統一發票開獎組數，除維持現行特別獎及特獎各1組、頭獎至六獎各3組、增開六獎1組、雲端發票專屬100萬元獎30組、2,000元獎1萬6,000組及500元獎100萬組，另將於下半年各期增開雲端發票專屬800元獎10萬組，每期雲端發票專屬獎計開出111萬6,030組，獎額高達6.42億元。