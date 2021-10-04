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郵局五倍券預約今開跑！　首日上線狂塞30分鐘、預約電話被打爆

記者許維寧／台北報導

行政院推出振興五倍券，中華郵政於今日（10/4）上午9時起開放全國電話、網路預約，未料才剛上線就被民眾擠爆，根據實測，網頁開放後難以進入，隨即便出現「無法連上這個網站」，多次重新載入也無法連上線。一大早就狂塞近30分鐘。連電話預約專線也無法撥通，僅語音告知為「中華郵政預約專線，所有人員均在忙線中，請稍候來電。」

▲▼三倍券開賣，郵局湧入購買人潮。（圖／中華郵政提供）

▲郵局今開放預約五倍券，未料網站一早就塞車。（圖／中華郵政提供）

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中華郵政副總經理郭純陽說，為了因應五倍券上路，事前已將網路容量加大，電話專線預約也準備了100條線路，但今天第一天上路瞬間湧入的民眾還是比預期中多很多，郵局已在處理中，會再加大網路容量。也呼籲全國民眾不要急，10月12日開放預約民眾領券，只要領券3天前預約者都可以在首日拿券，名額跟時間都很寬裕，民眾不必心急搶第一天。

中華郵政表示，於今天起順利完成預約的民眾，可於10月12日攜帶身分證明文件，至全國郵局據點領取實體券；若為里長代領，需一次代領6份以上者，即便於明天開放預約領取時間則為11月。中華郵政也提醒民眾，若想於10月12日就在各郵局領到五倍券則一定要先預約。

中華郵政說明，今年機制採「先預約，後領券」，明起開放網站、電話預約兩項管道。民眾可至郵局網站，選擇方便的郵局服務據點，之後鍵入期望的領券日期和時段，再依序填寫預約數量、身分證字號、手機號碼，送出即可完成預約。民眾亦可撥打預約電話「0800-700-199」由專人協助預約。

中華郵政說，10月12日至10月31日開始受理電話、網路預約民眾領取五倍券，每半小時開放5人臨櫃，作業時間為上午8時30分至下午16時30分開放預約民眾領券。預約領券的前一日，中華郵政會發送提醒簡訊，屆時領券當天，民眾只要出示手機簡訊通知或預約畫面即可領取。

另外，中華郵政也說明，一般民眾連同自己可幫5位家人預約跟領取。若為里長、郊區派出所警員等特殊身份者，需一次幫民眾代領6份以上，即便於明日就預約也要等到11月才能領券。

▲中華郵政五倍券預約網站一早大塞車。（圖／記者許維寧攝）

▲中華郵政五倍券預約網站一早大塞車。（圖／記者許維寧攝）

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中華郵政振興五倍券預約

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