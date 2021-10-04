郵局預約五倍券今開跑！如何預約、怎麼領　10大QA一次看

記者許維寧／台北報導

行政院推出振興五倍券，中華郵政於今日（10/4）上午9時起開放電話、網路預約，民眾預約後可於10月12日攜帶如健保卡等身分證明文件，至全國郵局據點領取實體券；若為里長代領，需一次代領6份以上者，預約後領取時間則為11月。《東森新媒體ETtoday》為您整理出10大QA，讓您一次看懂怎麼預約、如何領取。

▲郵局振興五倍券今天開放線上、電話預約。（圖／中華郵政提供）



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Q1：一定要先預約才能在郵局領取實體五倍券嗎？

中華郵政第一階段採「先預約，後領券」，今天開放民眾預約，有預約者可於10月12日至10月30日止至郵局領取；如果民眾沒有預約，11月1日起將視疫情狀況，開放受理未預約民眾領取。

Q2 ：我想早點拿五倍券該怎麼預約？

今天起開放網站、電話預約2管道。民眾可至郵局網站點選「我要預約」，選擇方便的郵局服務據點，之後鍵入期望的領券日期和時段，再依序填寫預約數量、身分證字號、手機號碼，送出即可完成預約。民眾亦可撥打預約電話「0800-700-199」由專人協助預約。

Q3：已經預約網路了，該如何更改時間？

民眾可直接重新預約，重新預約成功後，前筆預約即失效。

Q4：上次預約5筆證號，但需要將其中3筆改為其他日期該怎麼辦？

請直接以「我要預約」重新預約該3筆即可，其他2筆預約資料不會更動。

Q5：如果當天沒在預約時段內到場領實體券該怎麼辦？

中華郵政說明，10/12、10/30日僅接受網路預約民眾至郵局領取，若未在預約時段內到場必須「重新上網預約」。或者民眾可等到11/1，屆時開放為預約民眾領取，民眾可現場抽號碼牌等候辦理。

Q6：完成預約後到了領券時間點，要帶什麼到郵局領取五倍券？

今年10月12日至明年4月30日止，民眾需攜帶健保卡，若未領有健保卡者，則應攜帶國民身分證到預約郵局領取，若無上述兩項證件，也可攜帶經外交部認定的證件或居留證等身分證明文件。

Q7：可以幫親友代領振興五倍券嗎？

可以，每人可幫五名家人領券，但委託他人到郵局領取振興五倍券時，除本人的健保卡，也須同時出示「受託人的身分證明文件」，但不需填寫委託書。

Q8：如果健保卡遺失或損毀怎麼領券？

若因健保卡遺失或毀損無法讀取，民眾需先到健保署換卡，再憑新健保卡至郵局領取振興五倍券。

Q9：領到的五倍券不小心遺失了可以補發嗎？

遺失、遭竊、損毀均不再補發。

Q10：外籍移工、僑生可以領嗎？

不行。