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才宣布可預約第二劑莫德納　金門醫院網頁、掛號機全掛民眾氣炸

▲▼金門醫院預約莫德納疫苗大當機。（圖／民眾提供）

▲金門醫院日前才宣布開放民眾預約第二劑莫德納疫苗，不料網頁和掛號機都發生大當機意外。（圖／民眾提供）

記者林名揚／金門報導

金門醫院日前宣布開放民眾預約施打第二劑莫德納疫苗，未料卻發生網頁大當機，許多民眾好不容易終於可以進入網頁，正想預約卻發現門診名額全數額滿，就連現場掛號也發生掛號機當機的事故，讓民眾怒批「搶疫苗比搶機票還難」。

金門醫院日前接獲中央所配給的6600劑莫德納疫苗，宣布民眾可以上網預約登記施打第二劑，不料卻發生才一開放，就發生網頁大當機，許多民眾苦等畫面空轉1小時，好不容易成功進入網頁，卻發現名額早已額滿，轉往現場排隊掛號，卻發現掛號機也當掉，金門醫院卻始終無人出面處理，怒批「行政效率差」、「搶疫苗比搶機票還難」。

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對此，金門醫院院長侯重光也表示，抵金的6600劑莫德納疫苗，經縣府評估後優先開放給65到74歲的長輩施打，剩餘的劑量則開放給其他「曾接種第一劑」的民眾施打，未料才一開放，就因為太多人同時在點選掛號系統，瞬間巨大流量，讓網頁不堪負荷，才會導致當機。

▲▼金門醫院預約莫德納疫苗大當機。（圖／民眾提供）

▲▼金門醫院預約莫德納疫苗網頁和掛號機都發生大當機事故。（圖／民眾提供）

▲▼金門醫院預約莫德納疫苗大當機。（圖／翻攝自靠北金門）

立委陳玉珍也對此表示，疫苗不足一直是民眾心中的擔憂，許多打完第一劑間隔早已超過十周的民眾，卻遲遲苦等不到第二劑，金門縣衛生局在明知疫苗到貨量不足的情形下，卻驟然開放所有打過第一劑疫苗的人搶預約，完全就是「自討苦吃」的行為，既然第一劑都已造冊施打，那第二劑施打也因按年齡層逐步開放預約施打，或是按照第一劑的施打時間順序來開放，自然就能避免搶預約的情形再次發生。

不過陳玉珍也指出，此次搶預約莫德納疫苗造成金門醫院的掛號系統大當機，也是對金門醫院掛號系統的一種壓力測試，希望也可以藉此機會來改善金門醫院的資訊系統，並持續優化，讓民眾可以更便利的進行各項掛號預約作業。

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