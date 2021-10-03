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社會 社會焦點 保障人權

退休女上校接詐騙電話秒掛報警　正妹警讚：阿姨掛得好

記者高堂堯／南投報導

重陽節將屆，年長軍公教退休人員卻常淪為詐騙集團痛宰的肥羊，但南投張姓8旬老婦日前接獲疑似詐團電話，用老梗指她積欠大筆電話費、威脅警方將介入偵辦，老婦並未聽信、找藉口掛斷電話，並前往派出所報案；張婦為國軍退伍上校，並未因退休多年就丟失軍人的機警沉著，耳聰目明的作為讓警方大呼：「（電話）掛得好！」

▲上校退伍的8旬張姓婦人（左）人老心不老，識破詐騙集團話術報警。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲上校退伍的8旬張姓婦人（左）人老智不老，識破詐騙集團話術報警。（圖／記者高堂堯翻攝）

中興警分局指出，張姓老婦9月27日與先生至光明派出所報案表示，當天於住家接獲疑似佯稱中華電信人員來電，稱張女於今年6月25日在台北市士林區申辦門號0912-155899，該門號經查已積欠3萬5898元電信費用，若不即時處理，會將案件交由警察機關查處。

▲8旬張姓xl3婦（左2）赴派出所確認可疑電話內容。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲8旬張姓老婦（左2）赴派出所詢問詐可疑電話內容。（圖／記者高堂堯翻攝）

張婦向警方表示，去年就接過這種電話，這已是第2次，聞言後感覺有異，向對方表示目前忙碌中，旋即掛斷電話，並立即至派出所諮詢；值班警員劉俐均（下圖）經了解相關情形後，確認張婦並未提供個人金融帳戶資料，亦未聽從指示轉出任何金錢，不禁稱讚：「阿姨你掛得好！你做的步驟很正確！」張婦也靦腆地拱手說「謝謝啦！」

▲上校退伍的8旬張姓婦人人老心不老，識破詐騙集團話術報警。（圖／記者高堂堯翻攝）

員警進一步告知張婦，掛斷電話後查證乃相當正確之步驟，並解釋此為常見之詐騙手法，切勿聽從任何指示前往操作ATM，亦不要將金錢提出後轉存，也順便提老夫婦倆，近期詐騙案件以佯稱積欠健保費或醫藥費及中華電信費用為大宗，請他們如再次接獲類似電話時，務必先掛斷電話並立即求證，可撥打派出所電話或165反詐騙專線諮詢，張婦對員警耐心說明及時協助阻詐非常感激。

中興分局長洪政崴表示，積欠健保、電信費用，衛生福利部中央健康保險署、中華電信等業者會以紙本通知繳費，檢警不會以電話做筆錄及傳真公文去查扣民眾金融帳戶或金錢，再次呼籲民眾多點閱「南投縣政府警察局中興分局」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/luck61606022/），該粉專會持續更新各種「詐騙手法」及「防詐新知」，並不定期舉辦有獎徵答活動。

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