　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

可能有雙颱生成！變天時間曝　恐影響國慶連假

天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局風場預報顯示圖最新模擬國慶日當天熱帶系統動向。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員張承傳表示，近期不排除有兩個颱風生成，至於未來動態還要再觀察；周三起南方低壓帶北抬到台灣附近，水氣比較多。氣象專家吳德榮則說，熱帶系統擾國慶連假。

張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天（3日）是近期水氣最少的一天，各地大多晴到多雲，僅花蓮、台東有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫雷陣雨；周一、周二水氣稍增多，東半部、基隆北海岸和恆春半島降雨比今增加，午後中南部和北部山區有局部短暫雷陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

張承傳說，周三起南邊低壓帶開始北抬到台灣附近，水氣比較多，東半部、基隆北海岸和恆春半島降雨明顯增多；午後雷陣雨也會較多，包括中南部和各地山區。

張承傳分析，周三之後低壓帶內有機會有擾動慢慢發展，可能在南海和菲律賓東方海面都會有，有機會有颱風生成，也不排除有兩個颱風，但未來動態還要看發展位置而定，仍要再觀察。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今各地晴朗炎熱，高溫約在35、36度，午後中南部山區有局部短暫降雨的機率。

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬周六20時預測圖（下圖左）顯示，南海及菲律賓東方海面皆有熱帶擾動活動的跡象；歐洲系集模式50次未來10天的模擬路徑（下圖右）顯示，熱帶擾動穿過菲律賓進入南海，與台灣相對距離或近或遠，有很大差距。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

吳德榮表示，周一至周三偏東風帶來水氣，東半部有局部短暫雨，背風面西半部晴朗、白天熱，中南部山區午後偶有小範圍零星降雨的機率；周四至周六因南方有熱帶擾動發展，偏東風帶來更多水氣，迎風面東半部的降雨與日俱增，背風面西半部雲量稍增。

吳德榮指出，最新歐洲（ECMWF）模式模擬周六20時預測圖顯示，南海及菲律賓東方海面皆有熱帶擾動活動的跡象；歐洲系集模式50次未來10天的模擬路徑顯示，熱帶擾動穿過菲律賓、進入南海，與台灣相對距離或近或遠，有很大差距，也將決定匯入偏東風內水氣的多寡，而影響國慶連假的天氣，由於是未來10天的模擬，不確定性仍高，應繼續觀察。

►想當廚神？懂買就會成功

ET快訊
可能有雙颱生成！變天時間曝　恐影響國慶連假
《斯卡羅》名導上台點名陳時中！　「霸氣喊話」全場狂拍手
金鐘視后視帝評審內幕曝！鍾欣凌「強悍」　許傑輝1票飲恨

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

能戴口罩是一種幸福　醫曝原因：別偷懶不戴！鬆掉就煞不住了

情侶搭高鐵超扯佔位！　媽抱小孩被回「我和女友想坐一起」氣炸

郵局五倍券預約明開跑！相關流程一次看　這狀況要領得等11月

雲林全台首創　返鄉下高鐵就可打莫德納

陽明山猴群突襲女騎士「猛擠奶茶」　噴得全身都是！驚嚇影片曝

可能有雙颱生成！變天時間曝　恐影響國慶連假

她因吵醒所有人而死！「旁觀者效應」被誤解50年⋯90%人會幫解難

日本「大國藥妝」來了！　4kg免運直送台灣、限時人氣品7折

女搭捷運「卡片突多一筆錢」　真相出爐…網驚：我也不知道！

「科興、高端」都在體內！台北男半年內打4劑疫苗：想試試看

温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

博恩宣布：老K無限期留職停薪！　 還原私下和解過程「道歉龍龍」

叔叔唸咒語捉弄「把阿嬤變不見」 萌娃嚇哭...嬤心疼幫罵：你壞壞！

吳宗憲.Kid可惜沒能帶小鬼上台...　曾國城《一字千金》奪益智實境節目主持人獎

12歲李奕樵奪新人獎！突脫口「影帝還好」　全因許傑輝警告他別得：會一路衰下去XD

劉品言好胸「深U掉半球」爭前三美　大霈大秀美腿、鍾瑶豹紋貼近大自然

能戴口罩是一種幸福　醫曝原因：別偷懶不戴！鬆掉就煞不住了

情侶搭高鐵超扯佔位！　媽抱小孩被回「我和女友想坐一起」氣炸

郵局五倍券預約明開跑！相關流程一次看　這狀況要領得等11月

雲林全台首創　返鄉下高鐵就可打莫德納

陽明山猴群突襲女騎士「猛擠奶茶」　噴得全身都是！驚嚇影片曝

可能有雙颱生成！變天時間曝　恐影響國慶連假

她因吵醒所有人而死！「旁觀者效應」被誤解50年⋯90%人會幫解難

日本「大國藥妝」來了！　4kg免運直送台灣、限時人氣品7折

女搭捷運「卡片突多一筆錢」　真相出爐…網驚：我也不知道！

「科興、高端」都在體內！台北男半年內打4劑疫苗：想試試看

能戴口罩是一種幸福　醫曝原因：別偷懶不戴！鬆掉就煞不住了

愛犬車禍亡　溝通師「1貼心觀察」…姊妹花飼主被寬慰了

單腳腫成兩倍大！她憂「靜脈栓塞」急求醫　驚見婦癌上身還轉移

3.3噸古柯鹼一次燒光影片曝！　宏都拉斯總統拚連任超嗆造勢

鄭家純挺龍龍「若最初做真正懲處，不會有人落淚」　諷薩泰爾推卸責任

情侶搭高鐵超扯佔位！　媽抱小孩被回「我和女友想坐一起」氣炸

炎亞綸奪獎…視網膜送超大紅布條「此戶是金鐘獎得主」　網坐等掛大樓他說好

陳琥要阻止兄弟遭味全清盤 　味全鋼龍先發要橫掃兄弟

包子臉賓士貓走到碗前討飯　「癟嘴失憶」笑翻飼主：你才剛吃完

郵局五倍券預約明開跑！相關流程一次看　這狀況要領得等11月

輪椅女搭電梯慘被「斷頭」？！　美國魔術師惡整路人當場嚇瘋

生活熱門新聞

老公「聊天刷一排暗號」！真相神轉：是人才

醫師去澎湖玩「我也染病了！」揪真兇手：不是毛毛蟲

老K性羞辱龍龍！呂秋遠「列10點精闢刺骨」

搭捷運「錢變多」真相　網驚：我也不知

豪雨夜襲轉紅！2區域恐生颱風

四叉貓認了「玩弄抗體數據」　真正目的曝光！

台北男半年打4劑疫苗！返台補2劑高端

好市多驚見「隱藏版美食」！　內行認證：真的很難買到

好市多驚見「豪華遊艇」放賣場！業者售價曝光

大國藥妝來了！4kg免運、人氣品7折

世新大學恢復實體課惹議　指揮中心回應了

工地午睡熱　塑膠袋變出VIP套房

可能有雙颱生成！變天時間曝　恐影響國慶連假

「科興、高端」都在體內！台北男打4劑疫苗：想試試看

更多熱門

相關新聞

豪雨夜襲轉紅！2區域恐生颱風

豪雨夜襲轉紅！2區域恐生颱風

中央氣象局預報員謝佩芸表示，台灣附近吹東北偏東風，迎風面東半部有零星短暫雨，3日高壓增強為天氣最穩定的一天，天氣更穩定晴朗，僅剩東南部、山區午後有降雨，氣溫增高1、2度，下周開始高壓勢力偏北，台灣附近吹東風，東半部雲量增加，開始有短暫雨，6日（下周三）之後，南邊大低壓帶的水氣多、容易隨東風移進台灣，降雨機率提高，東半部易雨。

國慶連假恐變天！颱風活躍時間曝

國慶連假恐變天！颱風活躍時間曝

氣象局曝：這2處最可能有颱風

氣象局曝：這2處最可能有颱風

午後強對流防劇烈降雨　下週熱帶系統擾國慶

午後強對流防劇烈降雨　下週熱帶系統擾國慶

太平洋爆發颱風再起　賈新興：雨異常多

太平洋爆發颱風再起　賈新興：雨異常多

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局颱風張承傳吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

小鬼家人「公布瞬間沉默了」！妹妹40字發聲

《斯卡羅》名導上台點名陳時中！霸氣喊話全場狂拍手

小鬼無緣金鐘…吳宗憲KID「真實反應被拍」！

老K回應霸凌龍龍「絕對不跟這人道歉」

女星拋震撼彈「宣布結婚」

金鐘56完整得獎名單出爐

温貞菱走錯位置「工作人員大罵」

金鐘獎／吳宗憲坐台下突被Cue！

典禮驚見「江宏傑合體福原愛」！

許孟哲臉蛋變了！PTT一看嚇到：太扯

天團成員「十萬英尺直升機摔下」

老公「聊天刷一排暗號」！真相神轉：是人才

KID哭著進場「小鬼專屬座位」曝光！

醫師去澎湖玩「我也染病了！」揪真兇手：不是毛毛蟲

第一網紅「無預警停更」：半夜被噁心到了　悲慘過往被起底

更多

最夯影音

更多
温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？

温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？
薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面