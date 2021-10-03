可能有雙颱生成！變天時間曝　恐影響國慶連假

▲氣象局風場預報顯示圖最新模擬國慶日當天熱帶系統動向。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員張承傳表示，近期不排除有兩個颱風生成，至於未來動態還要再觀察；周三起南方低壓帶北抬到台灣附近，水氣比較多。氣象專家吳德榮則說，熱帶系統擾國慶連假。

張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天（3日）是近期水氣最少的一天，各地大多晴到多雲，僅花蓮、台東有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫雷陣雨；周一、周二水氣稍增多，東半部、基隆北海岸和恆春半島降雨比今增加，午後中南部和北部山區有局部短暫雷陣雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



張承傳說，周三起南邊低壓帶開始北抬到台灣附近，水氣比較多，東半部、基隆北海岸和恆春半島降雨明顯增多；午後雷陣雨也會較多，包括中南部和各地山區。

張承傳分析，周三之後低壓帶內有機會有擾動慢慢發展，可能在南海和菲律賓東方海面都會有，有機會有颱風生成，也不排除有兩個颱風，但未來動態還要看發展位置而定，仍要再觀察。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今各地晴朗炎熱，高溫約在35、36度，午後中南部山區有局部短暫降雨的機率。

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬周六20時預測圖（下圖左）顯示，南海及菲律賓東方海面皆有熱帶擾動活動的跡象；歐洲系集模式50次未來10天的模擬路徑（下圖右）顯示，熱帶擾動穿過菲律賓進入南海，與台灣相對距離或近或遠，有很大差距。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

吳德榮表示，周一至周三偏東風帶來水氣，東半部有局部短暫雨，背風面西半部晴朗、白天熱，中南部山區午後偶有小範圍零星降雨的機率；周四至周六因南方有熱帶擾動發展，偏東風帶來更多水氣，迎風面東半部的降雨與日俱增，背風面西半部雲量稍增。



吳德榮指出，最新歐洲（ECMWF）模式模擬周六20時預測圖顯示，南海及菲律賓東方海面皆有熱帶擾動活動的跡象；歐洲系集模式50次未來10天的模擬路徑顯示，熱帶擾動穿過菲律賓、進入南海，與台灣相對距離或近或遠，有很大差距，也將決定匯入偏東風內水氣的多寡，而影響國慶連假的天氣，由於是未來10天的模擬，不確定性仍高，應繼續觀察。