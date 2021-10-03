復康巴士急煞車！94歲嬤「從輪椅飛出」骨折重傷　2天後離奇亡

▲老婦人車禍2天後便離世。（圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者王佩翊／編譯

日本岩手縣一名94歲的老婦人9月29日搭乘復康巴士時，司機突然在路口緊急煞車，導致她瞬間從輪椅上飛出，重摔在車內。事發後隨即被送往醫院接受治療，不過並沒有住院，怎知2天後老婦人卻突然死亡。目前復康巴士司機已經被警方以過失致死嫌疑要求接受調查。

根據《每日新聞》報導，岩手縣奧洲市的一間長照中心的復康巴士9月29日下午3時45分發生嚴重意外，現年67歲的駕駛在行經路口時突然緊急煞車，導致當時在車上的一名94歲老婦人從輪椅上跌落，重摔在地。根據駕駛表示，當時有確實將婦人的輪椅固定在車內，但是由於老婦人並沒有繫上安全帶，因此才會飛出去。

老婦人隨即被送往醫院治療，確定右大腿骨折，院方雖當場採取急救措施，但是並沒有要求老婦人住院治療。怎知老婦人10月1日的身體狀況卻突然惡化，送醫後不治身亡。根據院方表示，老婦人的死因是空氣栓塞。

警方表示，事發後長照中心雖然得知事故發生，但是卻沒有通報警方，而是等到老婦人死亡後，由醫院向警方通報，這起車禍才因此曝了光。警方已將此案定調為過失致死。據悉，現年67歲的駕駛是長照中心的特約員工，並非正職。

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